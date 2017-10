Kraków: zainaugurowano 12. Festiwal 7xGospel

Koncertem Uwielbienia w kościele św. Krzyża w Krakowie rozpoczął się 12 października wieczorem 12. Festiwal 7xGospel. Wydarzenie jest okazją do spotkania światowej sławy artystów z kraju i ze świata, którzy poprowadzą warsztaty wokalne i choreograficzne. Inspiracją tegorocznego wydarzenia stało się słowo „Przyjdź” zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza, które usłyszał od Jezusa św. Piotr.

– Sercem muzyki gospel jest Dobra Nowina o Bogu, który ukochał każdego z nas takimi, jacy jesteśmy, z naszymi niedoskonałościami i upadkami. W uwielbieniu poprowadzi nas Duch Święty oraz grupa uwielbienia złożona z członków krakowskich wspólnot, kościołów, diakonii uwielbienia i chórów. Chcemy w atmosferze jedności doświadczać Jego miłości, łaski, pokoju i radości – podkreślali uczestnicy wydarzenia.

W programie Festiwalu 7xGospel znalazły się koncerty polskich i zagranicznych artystów, a także różnorodne warsztaty chóralne, zajęcia dla mam, dzieci, mężczyzn, seniorów, a także warsztaty choreograficzne z elementami języka migowego.

Wydarzenie będzie również okazją do spotkania z wybitnymi artystami, m.in. Sharą McKee, Leą Kjeldsen, Łukaszem Kubicą, Rhondą Adams, Macy Adams i Andrzejem Kaczmarczykiem.

Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert w kinie Kijów. Centrum, podczas którego wystąpią uczestnicy warsztatów, którzy ćwiczyli się pod okiem światowej sławy instruktorów.

Początki Festiwalu 7xGospel sięgają końca lat 90. Wtedy to w Krakowie zorganizowano warsztaty gospel. Z czasem dwudniowa formuła rozbudowała się do kilkudniowego wydarzenia. Wtedy trwał on tydzień dlatego nadano mu używaną po dziś dzień nazwę 7xGospel, mimo, że wydarzenie obecnie trwa 11 dni. Tegoroczny festiwal potrwa do 22 października.