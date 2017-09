Kraków: zainaugurowano comiesięczne modlitwy za prześladowanych chrześcijan

Mszą świętą w kościele św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie zainaugurowano cykl comiesięcznych modlitw w intencji prześladowanych chrześcijan. Podczas pierwszego spotkania swoim świadectwem podzielił się pochodzący z Syrii br. George.

Pierwsze modlitewne spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył ks. Rafał Cyfka, dyrektor regionalny Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

– Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj i podzielić się z wami doświadczeniem tego, co dzieje się w Syrii – mówił br. George. Jak podkreślił, do Polski nie przyjechał po to, by wdawać się w dyskusje na temat polityki, ale po to, by dawać świadectwo. Dodał także, że mieszkańcy Syrii każdego dnia modlą się słowami modlitwy „Ojcze nasz”. W tych okolicznościach prośba o chleb powszedni nabiera zupełnie innego znaczenia. – Wielu z nas obawia się o to, czy wieczorem wrócimy do domu. Nie chcę się z wami dzielić bólem z powodu wojny, ale nadzieją, która płynie z wiary w Jezusa Chrystusa – mówił.

Na pytanie o to, w jaki sposób można pomóc ofiarom wojny, brat wskazał trzy rozwiązania: po pierwsze należy szukać prawdy na temat tego, co dzieje się w Syrii. – Nie szukajmy konfliktów politycznych, ale patrzmy na to, jak ludzie żyją na co dzień – apelował. Dodał także, że Syryjczycy starają się żyć jak „jedno ciało Chrystusa”.

Zdaniem zakonnika najważniejszym działaniem jest modlitwa. – Nie wolno nam nienawidzić. Trzeba modlić się za wszystkich bez wyjątku. Także za tych, którzy są prześladowcami, którzy zadają ból – podkreślił.

Na koniec dodał, że ważne jest także miłosierdzie przejawiające się poprzez wsparcie materialne. – Dzięki wsparciu, które otrzymujemy, czujemy, że wszyscy jesteśmy jednym Kościołem. Dzielimy się tym, co mamy. Dziękuję za waszą pomoc – zakończył.

Wojna w Syrii trwa ponad 6 lat. W wyniku działań wojennych zginęło bądź ucierpiało około 800 tysięcy ludzi. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie niesie pomoc ofiarom wojny i pomaga m.in poprzez odbudowę zniszczonych domów chrześcijan, wsparcie finansowe dla kuchni prowadzonej przez jezuitów, odbudowę piekarń, sklepów spożywczych i warsztatów rzemieślniczych.

Kolejna Msza Święta w intencji prześladowanych chrześcijan odbędzie się 20 września o godz. 18:30 w kościele pw. św. Józefa przy ul. Poselskiej.