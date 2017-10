Kraków: zainaugurowano cykl wykładów otwartych na temat encykliki „Redemptor hominis”

W Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie zainaugurowany został w niedzielę cykl wykładów otwartych na temat encykliki „Redemptor hominis”. „Napisana przez Ojca Świętego w pierwszych latach pontyfikatu, stała się ona programowym tekstem jego służby człowiekowi, Kościołowi i światu” – mówił podczas pierwszego spotkania kard. Stanisław Dziwisz, który jest patronem cyklu.

Kard. Dziwisz zwrócił uwagę, że Jan Paweł II stał się w naszych czasach wzorcem życia dla milionów chrześcijan na całym świecie. „Odszedł od nas dwanaście lat temu, ale zostawił tak przekonywujące świadectwo swojej wiary, nadziei i miłości, świadectwo świętości, że w krótkim czasie dostąpił chwały ołtarzy. Służył nam za życia na ziemi jako duchowy przewodnik Kościoła i świata na przełomie drugie i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, a dziś – wierzymy głęboko – oręduje za nami i w naszych sprawach u Bożego tronu” – mówił osobisty sekretarz świętego papieża.

Nawiązując do tematu wykładów, hierarcha stwierdził, że encyklika Redemptor hominis, napisana przez Ojca Świętego w pierwszych latach pontyfikatu, stała się programowym tekstem jego służby człowiekowi, Kościołowi i światu. „Jan Paweł II podzielił się w tym dokumencie tym wszystkim, co nosił w swoim sercu, co dojrzewało podczas jego pasterskiej służby w Krakowie i co – jak się okazało – przygotowało go do jeszcze większej służby całemu Kościołowi” – podkreślił. Przypomniał, że to w tej encyklice Jan Paweł II zawarł słynne zdanie, że drogą Kościoła jest człowiek.

Mówca zaznaczył także, że dar papieskiego nauczania nie może pójść w zapomnienie, bo znajdujemy w nim odpowiedź na wiele problemów nurtujących współczesnego człowieka, współczesny Kościół i świat. „Trzeba więc studiować teksty świętego Papieża, przyswajać sobie jego myśl, a także twórczo ją rozwijać, by stawiać czoło nowym wyzwaniom, przed jakimi stajemy” – apelował kardynał. „Starajmy się z pasją szukać prawdy o Bogu i człowieku, tak jak jej szukał autor Redemptor hominis. Starajmy się, tak jak on, służyć gorliwie sprawie człowieka. Starajmy się, tak jak on, kochać i służyć” – dodał.

Kardynał wyznał też, że zadziwia go i wzrusza pamięć o świętym Papieżu, która wyraża się w wielu inicjatywach mających na celu przybliżanie postaci, stylu służby, a także nauczania Jana Pawła II. „Do nich należy także inicjatywa zgłębiania jego myśli i nauczania, powracania do lektury najważniejszych dokumentów jego magisterium, a więc encyklik, adhortacji i listów apostolskich, katechez, homilii i przemówień” – wymieniał, wyrażając wdzięczność Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, że jest promotorem lub gospodarzem wielu inicjatyw.

Wykłady otwarte na temat encykliki „Redemptor hominis” odbywać się będą w każdą drugą niedzielę miesiąca w sanktuarium św. Jana Pawła II. Cykliczne spotkania będą przygotowaniem do przypadającej w przyszłym roku 40. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II. Pierwszą prelekcję, zatytułowaną „Wprowadzenie do encykliki Redemptor hominis”, wygłosił ks. prof. Edward Staniek.