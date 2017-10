Kraków: zakończyło się 17. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

Blisko 700 osób uczestniczyło przez weekend w 17. Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej. Temat przewodni wydarzenia brzmiał „#CoMuDasz”. Wydarzenie skupiało się na osobie założyciela pijarów podczas trwającego Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego, który związany jest z rocznicą 400 lat istnienia Zakonu Pijarów oraz 250-tą rocznicą kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza.

Hasło 17. Spotkania Młodzieży Pijarskiej „#CoMuDasz” nawiązywało do słów św. Józefa Kalasancjusza, który w jednym ze swoich listów napisał: „Nic nie dałeś Chrystusowi, jeżeli nie dałeś Mu całego twego serca!”. – Pewnie myślał o całym życiu i tym, co człowiek przeżywa na co dzień. Chcieliśmy więc pochylić się nad tym, jak można ofiarowywać świadomie swoje życie Bogu – wyjaśnił o. Tomasz Abramowicz, duchowy opiekun wydarzenia. Skupienie się na osobie założyciela pijarów było podyktowane trwającym Kalasantyńskim Rokiem Jubileuszowym, który związany jest z rocznicą 400 lat istnienia Zakonu Pijarów oraz 250-tą rocznicą kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza.

Spotkanie młodzieży pijarskiej w Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Konarskiego w Krakowie rozpoczęło się w piątek prezentacją grup, które przyjechały. W sobotę natomiast młodzi uczestniczyli w konferencjach, modlitwach, w tym nocnych czuwaniach, a także tzw. „Targach Świętych”. – Były to rozmowy o osobach, na które wielki wpływ miał św. Kalasancjusz. Tych, którzy w swoim życiu za drogę służby Bogu obrali wychowanie dzieci i młodzieży oraz pomoc najbardziej potrzebującym. Każda grupa otrzymała swojego błogosławionego lub świętego z Rodziny Kalasantyńskiej i poprzez pantomimę oraz rozmowy zapoznawała rówieśników z jego życiem” – opisał o. Abramowicz.

Poza duchowymi punktami spotkania, młodzi brali także udział w intensywnych zabawach chrześcijańskich, zorganizowano dla nich także przegląd piosenki religijnej. Jak sami przyznawali to był wyjątkowy czas. – To wielkie święto radości. To niesamowite jak wiele daje poznanie kolegów i koleżanek, którzy chodzą do podobnych szkół, są wychowywani w podobnym duchu i to, że możemy swobodnie cieszyć się i dzielić naszą wiarą nie tylko na modlitwie, ale także podczas zabaw integracyjnych – powiedziała studentka Agnieszka.

W weekendowym Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej w Krakowie wzięły osoby z placówek edukacyjnych pijarów z całej Polski, m.in. z Łowicza, Poznania czy Jeleniej Góry. Uczestniczyła w nim także 120-osobowa grupa z Węgier.