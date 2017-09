Kraków: zbiórka książek do Mobilnej Biblioteki dla Bezdomnych

Książki historyczne, kryminały i wszystkie publikacje, które są lubiane i warte polecenia – tego szukają twórcy Mobilnej Biblioteki dla Bezdomnych, która działa na krakowskich Plantach. Ruszyła zbiórka lektur do unikatowego księgozbioru dla osób bez dachu nad głową.

Inicjatorami Mobilnej Biblioteki dla Bezdomnych są wolontariusze akcji „Zupa na Plantach”. Jak przekonują, każdy, kto chociaż raz przeczytał w życiu książkę, wie, jakim potrafi być „wentylem bezpieczeństwa”. „Książka to także narzędzie do wyjścia na prostą. Dlatego ekipa Zupa na Plantach rozpoczyna zbiórkę książek do działającej od kilku tygodni Mobilnej Biblioteki dla Bezdomnych. Biblioteki, którą bezdomni sami tworzą, bo widzimy, że też przynoszą i oddają własne książki, żeby ktoś inny mógł je jeszcze poczytać” – można przeczytać na facebookowym profilu akcji.

Inicjatorzy projektu zachęcają co współtworzenia tego wyjątkowego zbioru książek. Drugie życie swoim książkom można dać, przynosząc je do Żywej Pracowni (ulica Celna 5) oraz do Księgarni Młoda (plac Szczepański 9) w Krakowie. Poszukiwane są kryminały, reportaże, książki historyczne i wszystkie inne publikacje, które są warte przeczytania.

Mobilna Biblioteka dla Bezdomnych działa od kilku tygodni. Wolontariusze wychodzą na Planty z książkami, w których na pierwszej stronie widnieje pieczątka z logo „Zupy na Plantach”. Sprawdzali zainteresowanie akcją. W mobilnej bibliotece bezdomni wypożyczają książki, ale również przynoszą swoje.

„Zupa na Plantach” powstała z inicjatywy krakowskich dziennikarzy Piotra Żyłki i Błażeja Strzelczyka. Wolontariusze i osoby bezdomne spotykają się na krakowskich Plantach, by zjeść razem przygotowaną wcześniej zupę. Jak przekonują pomysłodawcy projektu, nie chodzi tylko o jałmużnę, ale o stworzenie przestrzeni wspólnoty z osobami bez dachu nad głową. Początki akcji sięgają listopada ubiegłego roku.

Posiłki przygotowywane są w Żywej Pracowni, która znajduje się w jednej z kamienic na Podgórzu. Tam także znajduje się tzw. magazyn ciepła, czyli miejsce zbiórki i segregacji ubrań ofiarowanych przez darczyńców. Akcja rozszerzyła się na inne miasta w Polsce.