“Królowa. Matka Boża z Jasnej Góry” – jubileuszowy album o duchowej stolicy Polski

“Książka, na którą warto było czekać 300 lat” – tak jubileuszowy album “Królowa. Matka Boża z Jasnej Góry” reklamują jego autorzy. Publikacja autorstwa Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia została we wtorek zaprezentowana w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

O tym, że trudno wyobrazić sobie Polskę bez jej duchowej stolicy, Jasnej Góry, mówili uczestnicy konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano album “Królowa. Matka Boża z Jasnej Góry” autorstwa Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia.

– Jasna Góra to skarbnica, w której cały czas można się zanurzać i coś nowego w niej odkrywać – przypominał Grzegorz Górny, podkreślając, że pomimo bliskich i wieloletnich związków z Jasną Górą, miejsce to cały czas zaskakuje i inspiruje. Wśród nowych wątków, które publicysta rozwinął w najnowszej książce, są m.in. związki Jasnej Góry z Fatimą, a także refleksja nad teologią ikony, krzewiona na Jasnej Górze od XVII w., a więc o wiele wcześniej, niż przeszczepienie tego nurtu z Kościołów wschodnich. Docenił także rolę Kościoła jako mecenasa sztuki – rolę, która choć generalnie przeszła do historii, wciąż jest wcielana w życie na Jasnej Górze.

“To na Jasnej Górze bije serce Polski” – mówił z kolei Janusz Rosikoń, autor kilkuset fotografii, współtworzących prezentowany dziś album. Fotografik podkreślał, że choć sam urodził się niejako w cieniu Jasnej Góry, miejsca tego nie traktuje jak muzeum, ale jak bijące serce ojczyzny.

O aktualności przesłania płynącego z Jasnej Góry mówił także definitor generalny zakonu paulinów, o Mariusz Tabulski OSSPE. “Jasna Góra jest wciąż tym miejscem, które niesie ze sobą wielkie przesłanie ślubów jasnogórskich i tego przymierza, które jest wciąż potwierdzane przez pokolenia” – podkreślił.

Zachęcił też do lektury prezentowanej książki, jako historii przymierzy zawieranych z jasnogórską Maryją przez Polaków. Zauważył też, że straż przy jasnogórskim wizerunku, jaką pełnią ojcowie paulini jest odpowiedzią na misję powierzoną im przez kard. Augusta Hlonda, a kulisy tej służby odsłaniają przed czytelnikiem na kartach opublikowanego albumu.

Straż ta jest niejako pełniona w imieniu całego Narodu Polskiego, który – jak zauważył generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski – pielgrzymuje na Jasną Górę nie tylko ze względu na jubileuszowe obchody, ale przede wszystkim ze względu na osobiste intencje i pragnienie spotkania z tajemnicą kryjącą się w cudownym wizerunku Maryi Jasnogórskiej.

Zakonnik podkreślił, że szczególnie wymowne jest spojrzenie, jakim Matka Boża obejmuje wszystkich pielgrzymów i czcicieli. “Te oczy zawierają także całą historię życia każdego z nas i naszej ojczyzny” – dodał.

Jak przypomniał rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik, wśród jasnogórskich pielgrzymów nie brakuje też polskich biskupów, którzy są nieustannie związani z tym miejscem i odwiedzają je, m.in. przy okazji dorocznych zebrań Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze czy letnich pielgrzymek.

“To wielka rzecz: mieć Matkę, która jest królową i królową, która jest Matką” – podsumował spotkanie z autorami książki i gospodarzami Jasnej Góry o. Chrapkowski. Dziękując za stałą obecność pielgrzymów na Jasnej Górze i pogłębianie nabożeństwa do Matki Bożej, ojcowie paulini zaprosili do udziału w najbliższych wydarzeniach jubileuszowych: w tym jubileuszowej Mszy św., której w najbliższy piątek na Jasnej Górze będzie przewodniczył kard. Stanisław Ryłko.

“Królowa. Matka Boża z Jasnej Góry” autorstwa Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia to bogato ilustrowany album, poświęcony historii i przesłaniu Jasnej Góry, a także roli, jaką to miejsce i nabożeństwo do Matki Bożej odgrywa w historii Polski i Europy. Publikacja, wydana wspólnie przez wydawnictwa Rosikon press i Paulinianum to – jak mówią gospodarze Jasnej Góry i autorzy – cenne uzupełnienie refleksji nad przypadającym w tym roku jubileuszem 300-lecia koronacji jasnogórskiego wizerunku.