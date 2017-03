„Krytyka polityczna” parodiuje Chrystusa Króla. Podpisz się pod petycją przeciwko spotowi

Zostałem królem Polski? I co, mam się teraz tak ubierać? Mam być przeciwnikiem prawa do aborcji i in vitro? Ale przecież sam poniekąd jestem z in vitro – mówi aktor przebrany za Chrystusa Króla w najnowszym spocie „Krytyki politycznej”. Materiał spotkał się z natychmiastową reakcją internautów, którzy za pośrednictwem witryny www.protestuj.pl, skierowali apel do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, o podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

– Autorzy filmu reklamowego zatytułowanego „Co oni mi zrobili? Zostałem królem Polski?” w perfidny sposób przeinaczają nauczanie Kościoła Katolickiego oraz parodiują postać samego Syna Bożego. W ten sposób dezinformują społeczeństwo i obrażają uczucia religijne znakomitej jego części. Na szczególne potępienie zasługuje ohydna insynuacja homoseksualnych relacji jakie miałyby łączyć Jezusa oraz jego apostołów.

Ta obrażająca uczucia religijne oraz zwykłe poczucie przyzwoitości wulgarna produkcja nie powinna pozostać bezkarna, a jej twórcy winni odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości – czytamy w apelu skierowanym do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Petycja wyraża sprzeciw wobec bluźnierczego spotu portalu „Krytyka polityczna”, w którym aktor przebrany za Jezusa ubolewa nad tytułem Króla Polski. – Zostałem królem Polski? I co, mam się teraz tak ubierać? Mam być przeciwnikiem prawa do aborcji i in vitro? Ale przecież sam poniekąd jestem z in vitro. O co w ogóle chodzi z tą tradycyjną rodziną? Przecież moi najbliżsi to dwunastu facetów – wylicza mężczyzna, sugerując swoje homoseksualne skłonności.

– Oczekuję, że Pan jako Minister Sprawiedliwości oraz Prokurator Generalny nie przejdzie obojętnie wobec tak haniebnego aktu nienawiści wobec wiary katolickiej godzącego w najświętsze dla Polaków wartości i podejmie odpowiednie kroki, aby realizatorzy spotu reklamowego „Co oni mi zrobili? Zostałem królem Polski?” oraz ich mocodawcy stanęli przed sądem – głosi apel na stronie www.protestuj.pl.

Autorzy petycji podkreślają, że zgodnie z art. 196. kodeksu karnego „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Petycję wyrażającą sprzeciw wobec działań „Krytyki Politycznej” można podpisać tutaj.