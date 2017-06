Krzeszów: zakończył się Jubileusz Łaskawej Pani

W Krzeszowie zakończyły się trzydniowe obchody jubileuszu 20-lecia koronacji ikony Matki Bożej Łaskawej. Obrzędu nałożenia koron dokonał podczas wizyty w Legnicy w 1997 roku papież Jan Paweł II.

Najstarsza w Polsce ikona malowana na desce, ukazująca postać Matki Bożej z Dzieciątkiem, jest najcenniejszym skarbem sanktuarium krzeszowskiego i diecezji legnickiej. Łaskami słynący obraz pochodzący z XIII wieku ukoronował koronami papieskimi Jan Paweł II podczas Mszy św. odprawionej na legnickim lotnisku podczas pamiętnej wizyty w diecezji legnickiej. Od tego wydarzenia minęło już 20 lat. Dlatego obchody tej rocznicy rozłożono na trzy dni.

W piątek 2 czerwca, kiedy przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Łaskawej, rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe. Po wieczornej Eucharystii odprawionej w bazylice, odbyła się projekcja filmu „Ziemia Maryi”. Po niej wierni uczestniczyli w nowennie do Matki Bożej Łaskawej i nocnej procesji z obrazem Matki Bożej Łaskawej. Po je zakończeniu rozpoczęło się całonocne czuwanie przy ikonie. O północy kustosz sanktuarium ks. Marian Kopko przewodniczył pasterce maryjnej.

Sobota była drugim dniem świętowania jubileuszu. Msza św. jubileuszowa rozpoczęła się w południe. Przewodniczył jej bp senior Stefan Cichy. Na te obchody z dwóch pobliskich parafii – z Leszczyńca i Pisarzowic przybyły dwie piesze pielgrzymki. Dołączyły one do licznego grona wiernych, którzy świętowali rocznicę koronacji Ikony krzeszowskiej.

Homilię wygłosił ks. Józef Lisowski, kanclerz kurii biskupiej. Na wstępnie podkreślił, że obchody jubileuszu są okazją, aby popatrzeć na ludzi i wydarzenia sprzed 20 lat. Przypominając datę powołania do istnienia diecezji legnickiej zaznaczył, że Jan Paweł II w dokumencie erygującym podkreślił, że Matka Boża Łaskawa będzie patronką diecezji. „Ten rys maryjny wyznaczony przez wieki i potwierdzony przez Papieża wpisał się w życie naszej diecezji, od początku jej istnienia” – zaakcentował kanclerz.

W dalszej części homilii mówił m.in. o maryjnym rysie posługi pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka i biskupa Stefana Cichego. „To właśnie ci księża biskupi przyczynili się do rozwoju ruchu pielgrzymkowego, ale także do odtworzenia piękna materialnego tego miejsca. To dzięki ich trosce i staraniom sanktuarium krzeszowskie stało się „perłą śląskiego baroku”. Przybywają tu licznie różne grupy i stany. Politycy, dzieci, niepełnosprawni, ludzie pracy, żywy różaniec. Przybywają Polacy, Niemcy i Czesi. Matka Boża Łaskawa łączy narody, dzięki niej każdy czuje się tutaj jak u siebie” – mówił ks. Lisowski.

„Namacalnym znakiem tego, że miejsce to zasługuje na miano Domu Łaski Maryi są liczne wota zgromadzone w bazylice i w kościele św. Józefa. Świadczą one o tym, że kiedy człowiek wierzy i kocha, nie ma takich trudności, których nie można pokonać” – kontynuował kaznodzieja.

Na zakończenie przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane na legnickim lotnisku, który wołał: „Chrześcijanin żyjący wiarą, żyjący Eucharystią, jest wezwany do budowania przyszłości własnej i swego narodu — przyszłości opartej na mocnych fundamentach Ewangelii. Nie lękajcie się zatem brać odpowiedzialności za życie społeczne w naszej Ojczyźnie. To jest wielkie zadanie, jakie stoi przed człowiekiem: pójść odważnie do świata; kłaść podwaliny pod przyszłość, by była ona czasem poszanowania człowieka, by była otwarta na Dobrą Nowinę! Czyńcie to w jednomyślności, która wyrasta z miłości do człowieka oraz z umiłowania Ojczyzny”.

Modlitwę w bazylice uświetnił zespół góralski „Janicki” z Borówna. Na zakończenie Mszy św. odbyła się procesja z obrazem Matki Bożej Łaskawej po klasztornym placu.

Po południu, o godz. 15 w klasztorze sióstr benedyktynek odbyła się konferencja naukowa dotycząca fundacji opactwa krzeszowskiego i kultu Matki Bożej Łaskawej. Prelekcja dr Anny Sutowicz (specjalizującej się w historii średniowiecza) dotyczyła fundatorów opactwa krzeszowskiego – Anna Przemyślidówny i Bolesława Rogatki.

Natomiast legnicki historyk dr Wacław Szetelnicki przygotował referat pt. „Trwanie przy Madonnie – benedyktynki w Krzeszowie”. Zaś dyrektor kamiennogórskiego Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego wygłosiła referat pt. „Madonna Coronata w Krzeszowie”. Po części konferencyjnej odbył się panel wspomnieniowo-dyskusyjny pt. „Jak wyglądały tamte dni”, w którym wzięli udział: kanclerz LKB ks. Józef Lisowski, o. Augustyn Węgrzyn – cysters, wieloletni proboszcz parafii krzeszowskiej oraz Wojciech Kapałczyński, wojewódzki konserwator zabytków z Jeleniej Góry.

Sobotni dzień zakończyło czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego i pasterka maryjna o północy odprawiona w bazylice.

Trzeci, ostatni dzień jubileuszowy to niedziela. W tym dniu odbyła się III Pielgrzymka Solidarności Zagłębia Miedziowego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Stefan Cichy. W wygłoszonej homilii wiele miejsca poświęcił nauczaniu Jana Pawła II o solidarności. W tym dniu oprawę muzyczną zapewnił zespół „Janicki” oraz chór Skoranta z Chojnowa, który zaprezentował również koncert pt. „Krzeszowska Bogarodzico bądź nam łaskawa”.