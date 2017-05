Ks. Czapla: wielu chrześcijan traktuje objawienia fatimskie jako proroctwo

Fatimskie objawienia traktujemy jako proroctwo, które ma zaspokoić naszą ciekawość – powiedział ks. Krzysztof Czapla z sekretariatu fatimskiego księży pallotynów w Zakopanem. W tym roku mija stulecie objawień w Fatimie.

Ks. Czapla, który był gościem Radia Plus Radom był pytany o medialne doniesienia na temat rzekomej czwartej tajemnicy fatimskiej. – Czwartą tajemnicą jest to, że nie wypełniamy tego co już znamy a oczekujemy wciąż nowych treści, sensacji, które są ponoć gdzieś ukryte w archiwach. Dlaczego nie wypełniamy tego orędzia? To jest dla mnie czwarta tajemnica fatimska – mówił pallotyn.

Zgodził się również z tezą, że wśród chrześcijan panuje przekonanie, że Fatima jest traktowana w kategoriach zaspokojenia ludzkiej ciekawości o przyszłe losy świata, a nie jako wezwanie, aby ratować świat przed złem.

– Trzecia wojna światowa, trzy dni ciemności to wszystko pokazuje, że fatimskie objawienia traktujemy jako proroctwo, które ma zaspokoić naszą ciekawość. One są wskazaniem jak stawać się lepszym. Lata oczekiwania na trzecią tajemnicę fatimską zrodziły postawę ciekawości, spekulacji, a nie postawę wiary. Matka Boża wzywa nas do modlitwy, konkretnej postawy ratowania grzeszników. Trzeba odwrócenia spojrzenia na Fatimę – powiedział kapłan.

Ks. Krzysztof Czapla z radością przyjął informacje o powołaniu przez polskich biskupów komisji maryjnej w ramach KEP. – Pokutuje u nas wciąż błędne przekonanie, że maryjność to legalny zabobon. Komisja pokazuje, że kulty maryjny jest istotny. Dlatego nie wolno maryjności oddzielać od dzieła zbawienia – podkreślił ks. Czapla.