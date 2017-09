Ks. Grzywocz: demony to są skopane anioły

Agresja jest jak ostry, cenny nóż. Można nim pokroić chleb, ale można też nim zrobić komuś krzywdę. Ale to nie nóż jest przecież winny.

Agresja jest energią życia. Dzięki agresji mogę dobrze przeżyć straty i ich konsekwencje. Bóg daje agresję, abym coś zrobił, działał, i był twórczy.

Potrzeba teraz siły, aby przecinać busz, przez który trzeba będzie się teraz przedzierać. Bardzo często to uczucie jest źle traktowane. Jeśli anioła agresji źle się potraktuje, skopie, znieważy, to on się może zmienić w diabełka. Demony to są skopane anioły.

ŹRÓDŁO:

„Przesłonięte światło. Depresja a życie duchowe”, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków, 2006