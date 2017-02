Ks. João Chagas dla KAI: pielgrzymi z całego świata chwalą serdeczne przyjęcie przez Polaków podczas ŚDM

Wśród napływających do nas opinii dotyczących ŚDM w Polsce, najwięcej jest pochwał dotyczących serdecznego przyjęcia w polskich rodzinach podczas Dni w Diecezjach. Część osób mówi wręcz, że Dni w Diecezjach było najpiękniejszym doświadczeniem ich pobytu w Polsce – mówił w rozmowie z KAI ks. João Chagas, dyrektor Biura ds. Młodzieży watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Jak wyjaśnił ks. Chagas, napływające do Watykanu opinie stanowią odpowiedź na kwestionariusz, jaki po każdej edycji ŚDM jest rozsyłany do poszczególnych konferencji episkopatów oraz międzynarodowych ruchów i wspólnot. Choć Biuro ds. Młodzieży wciąż oczekuje na część opinii, z tych, które dotąd napłynęły wyłania się bardzo pozytywny obraz polskiego społeczeństwa i przyjęcia gości z zagranicy.

– To, co zdecydowanie chwalą uczestnicy ŚDM, to przepiękne przyjęcie, jakiego doświadczyli w polskich diecezjach, to bardzo konkretne świadectwo wiary i miłości polskiego narodu, których doświadczyli podczas spotkań z polskimi rodzinami i parafiami. Pojawia się też wiele głosów mówiących o głębokiej religijności Polaków.

Jak powiedział ks. Chagas, w kwestionariuszach pojawiały się konkretne przykłady, mówiące np. o rodzinach, które do późnych godzin nocnych czekały na powracających pielgrzymów, by wspólnie z nimi zjeść kolację. Wiele pochwał dotyczyło także przygotowania liturgii i oprawy artystycznej poszczególnych wydarzeń, a także programu Festiwalu Młodych.

„Także młodzież lednicka, która prowadziła animacje była bardzo chwalona, m.in. za ich aktywność na Błoniach” – mówił ks. Chagas, dodając, że być może lednicka młodzież zainspiruje organizatorów kolejnych edycji ŚDM.

Ks. Chagas przypomniał, że także papież Franciszek bardzo pozytywnie ocenił przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, o czym mówił m.in. podczas modlitwy Anioł Pański na Campus Misericordiae, w czasie spotkania z wolontariuszami ŚDM w Tauron Arenie a także w przemówieniu adresowanym do uczestników pierwszej audiencji generalnej po powrocie z Polski, 3 sierpnia ubiegłego roku.

„Papież wyrażał swój podziw dla wykonanej pracy, ale też mówił o tym, że odczuł, że tę pracę poprzedzała głęboka modlitwa” – przypominał dyrektor Biura ds. Młodzieży watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Pytany o głosy krytyczne, dyrektor Biura ds. Młodzieży podkreślił że trudności towarzyszą wszystkim edycjom ŚDM.

„Krzyż w wymiarze paschalnym jest silnie obecny podczas ŚDM, począwszy od pierwszego spotkania, które odbyło się w Niedzielę Palmową 1984 r. (…) Od krzyża nie można uciec, młodzi doświadczają go także poprzez trudności, z którymi spotykają się uczestnicy kolejnych edycji spotkania młodych” – wyjaśniał kapłan i podkreślił, że pomimo różnorodnych wyzwań, ŚDM w Polsce są oceniane bardzo pozytywnie.

Ks. João Chagas jest jednym z z gości trwającego w Drohiczynie XIV Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Podczas spotkania z udziałem młodzieży oraz kapłanów z całej Polski, mówił o tym, w jaki sposób konferencje episkopatów i pielgrzymi na całym świecie ocenili ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży.