Ks. Kowalczyk: będziemy chcieli pokazać, jak budować współczesny patriotyzm

Będziemy chcieli pokazać jak budować współczesny patriotyzm – powiedział ks. Dariusz Kowalczyk z diecezji radomskiej, który został powołany do prac Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Tak postanowił Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

48-letni ks. Dariusz Kowalczyk jest prezesem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pochodzi z podradomskiej parafii Kowala. – Cieszę się ze słów prezydenta Polski, który prosił dzisiaj, aby obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości zeszły do poziomu zero, czyli gmin, szkół a nawet rodzin. Trzeba mówić o osobach, które się do tego przyczyniły. Dzisiaj poznaliśmy również ranking najważniejszych osób w tysiącletniej historii Polski. Pierwsza z nich to św. Jan Paweł II, druga to Józef Piłsudski. Co ciekawe, obaj nie mają swoich muzeów przygotowanych w pełni przez państwo polskie. To będą nasze priorytety – powiedział Radiu Plus Radom ks. Kowalczyk.

Duszpasterz nominację odbiera jako dowartościowane Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. – Wolna Polska dała nam możliwość rozwoju wielu instytucji pozarządowych. My wspieramy młodych, ambitnych i zdolnych Polaków, którzy chcą żyć w duchu wartości. Nominacja jest takim kwantem motywacji, aby dalej działać na rzecz Kościoła i kraju, daje siłę do dalszego działania – podkreślił ks. Kowalczyk.

– Chcemy pokazać jak budować patriotyzm, miłość do ojczyzny. Włączamy się w te obchody bazując na tych właśnie zadaniach – zakończył ks. Kowalczyk.

Ks. Dariusz Kowalczyk jest prezesem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pochodzi z podradomskiej parafii Kowala. Ma 48 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 r. Pracował jako wikariusz w parafii św. Brata Alberta w Radomiu. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył specjalistyczne studia z katechetyki. Oprócz pracy w fundacji promującej niezamożną, a uzdolnioną młodzież z mniejszych ośrodków, w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu prowadzi zajęcia z katechetyki.

Celem Komitetu jest realizowanie w latach 2017-21 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. Jednym z głównych zadań Komitetu będzie coroczne uchwalenie na dany rok planu obchodów państwowych uroczystości.