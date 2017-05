Ks. Leszek Kryża odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Andrzej Duda odznaczył 2 maja ks. Leszka Kryżę TChr Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz polskich społeczności na wschodzie Europy oraz opiekę duszpasterską nad polskimi repatriantami. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Belwederze z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą nadał Ordery Odrodzenia Polski osobom zasłużonym w działalności na rzecz środowisk polonijnych. Jednym z uhonorowanych został dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, działającego przy Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Kryża – jak ogłoszono w uzasadnieniu – został odznaczony za „wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich społeczności skupionych wokół parafii rzymsko-katolickich w Europie Środkowej i Wschodniej” oraz „za opiekę duszpasterską nad polskimi repatriantami”.

Ks. Leszek Kryża ma 60 lat, pochodzi z Kaszub, z miejscowości Luzino k. Wejherowa. Do zgromadzenia chrystusowców wstąpił w 1985 r., święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1991 r. W Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej jest członkiem rady generalnej.

Wcześniej był, m.in. proboszczem polskiej parafii personalnej na Węgrzech. Jako duszpasterz dbał o rozwój duchowy zarówno społeczności polonijnej jak i Węgrów, którzy od lat uczęszczają do polskiego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Budapeszcie. Regularnie współpracował z mediami polonijnymi, z jego inicjatywy wydawany jest kwartalnik „Quo Vadis”. Ponadto był korespondentem polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Wcześniej był m.in. duszpasterzem Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii.

W 2011 r. został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Od 2011 r. jest dyrektorem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zespół istnieje od 30 grudnia 1989 r. Został powołany przez ówczesnego Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. W chwili ustanowienia nosił on nieco inną nazwę: Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików w Związku Radzieckim, pod którą działał do 1992 r. Pierwszym przewodniczącym został bp Jerzy Dąbrowski.

Zespół miał koordynować pomoc podejmowaną przez poszczególne diecezje i zgromadzenia zakonne oraz organizować pomoc osobową i rzeczową. Dzięki pomocy z Polski parafie na Wschodzie otrzymywały materiały duszpasterskie i liturgiczne oraz prasę katolicką.

W ramach Zespołu na rzecz Kościoła pracuje za wschodnią granicą 250 księży diecezjalnych, 450 zakonników, 401 sióstr zakonnych, 23 braci zakonnych oraz osoby świeckie.

Źródłem finansowania działań Zespołu jest przede wszystkim coroczna zbiórka do puszek, przeprowadzana w drugą niedzielę Adwentu. Dzięki niej udaje się zebrać ok. 2,5 mln zł, co umożliwia realizację co roku ok. 400 projektów na rzecz katolików na Wschodzie.

Oprócz wsparcia przekazywanego ordynariuszom diecezji Kościoła katolickiego na Wschodzie, pomoc finansowa jest przeznaczana na wsparcie wyjazdów i spotkań formacyjnych dzieci i młodzieży, na pomoc liturgiczną, m.in. zakup tabernakulów, naczyń, szat i ksiąg liturgicznych, pomoc katechetyczną, m.in. zakup Pisma Świętego, modlitewników, książek, rozwój mediów katolickich, dofinansowanie prac remontowo-budowlanych, wyposażenie i funkcjonowanie ośrodków duszpasterskich, klasztorów, świetlic środowiskowych, przedszkoli i domów opieki.

Ponadto Zespół finansuje stypendia dla osób ze Wschodu studiujących w Polsce, przeznaczając na ten cel ok. 42 tys. zł w roku akademickim 2016/2017.