Ks. Mirosław Maliński: trudno się przyjaźnić z Bogiem, nie przyjaźniąc się z człowiekiem

„Trudno się przyjaźnić z Bogiem, nie przyjaźniąc się z człowiekiem” – uważa ks. Mirosław Maliński. Kapłan – nazywany też „Maliną” – głosi w kaplicy Bazyliki Królowej Męczenników rekolekcje dla środowisk akademickich Bydgoszczy.

Ich tematem jest właśnie przyjaźń – ta międzyludzka oraz z Bogiem. Kapłan już na samym wstępie zauważył, że duchowość chrześcijańska jest duchowością przyjaźni. – Kiedy spoglądamy na Chrystusa, w naszej głowie rodzi się pytanie, po co Bóg nas zbawił? Po to byśmy dłużej żyli? – pytał.

Czytając Ewangelię – jak zaznaczył rekolekcjonista – słyszymy wyraźnie: „Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi”. – Bardzo trudno się przyjaźnić, jeśli istnieje zbyt duża różnica potencjałów. Chrystus ową różnicę wyrównuje. Z jednej strony – jest uniżeniem Boga, które w teologii nazywamy kenozą, a z drugiej – wywyższeniem natury ludzkiej. I kiedy te potencjały między Bogiem i człowiekiem wyrównują się w Chrystusie, przyjaźń staje się możliwa – powiedział.

Ks. Mirosław Maliński podkreślił, że Bóg – nazywając ludzi swoimi przyjaciółmi – objawia im wszystko, dopuszczając jednocześnie każdego do swojego serca. – Przyjaźń jest kluczowym tematem, jeśli chodzi o to, co się dzieje między nami a Bogiem. O przyjaźni dowiadujemy się w Biblii z księgi Mądrości Syracha. Jest zatem ścisły związek między przyjaźnią a mądrością. Sama przyjaźń jest mądrością, a mądrość zaleca mieć przyjaciół – dodał.

Jak budować tę przyjaźń z Chrystusem? Według duszpasterza akademickiego z Wrocławia, zgodnie z zasadami, które dotyczą każdej przyjaźni. – W ludzkiej przyjaźni czujemy często niedosyt, nawet pewien zawód. Mamy bardzo wyidealizowane pragnienie przyjaźni. Więc jeśli Bóg daje nam tak szlachetne pragnienia, to też daje sposoby ich zaspokojenia. Prawdziwą przyjaźń z człowiekiem możemy zbudować pod warunkiem, że będzie obecny w niej Chrystus. Jego przyjaźń jest absolutnie wierna – stwierdził.

Ks. Mirosław Maliński jest wieloletnim duszpasterzem akademickim, a także inicjatorem i redaktorem portalu 2ryby.pl. Pochodzi z Wielkopolski, dorastał i dojrzewał we Wrocławiu, kończył studia na Akademii Rolniczej, a swoje powołanie odkrył we wspólnocie Taize we Francji. Obecnie od wielu już lat jest duszpasterzem akademickim, rektorem kościoła św. Macieja, autorem ciekawych książek i audiobooków. Przez swoich studentów z Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka” we Wrocławiu nazywany „Maliną”.