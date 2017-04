Ks. Nowak: Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było sakramentu kapłaństwa

Dziś Wielki Czwartek, początek Triduum Paschalnego. Pod przewodnictwem metropolity warmińskiego abp. Józefa Górzyńskiego wierni modlili się podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie.

Homilię wygłosił ks. prof. Władysław Nowak. W swoim słowie zwracał on uwagę, że Chrystus chciał pozostać z nami w sakramencie Eucharystii, stając się naszym pokarmem zbawienia. Mówił również o powiązaniu dwóch sakramentów, jakie Jezus ustanowił w Wielki Czwartek.

– Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było sakramentu kapłaństwa. Kapłan jest żywą pamiątką Wielkiego Czwartku. Jego rodowodu trzeba szukać w Wieczerniku. Kapłan jest darem Boga, którego wielkości nikt nie potrafi wycenić. Eucharystia, kapłaństwo i nowe przykazanie miłości! Oto jest żywa pamiątka, którą kontemplujemy w Wielki Czwartek – mówił ks. Nowak.

Duszpasterz wzywał wiernych, by modlili się za swoich kapłanów. „Skoncentrowanie wszystkich tajemnic zbawienia w sakramentalnych znakach Wieczernika – tajemnicy Wcielenia, śmierci Chrystusa, Jego zmartwychwstania, wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego – wymagało oddania kluczy do tego skarbca w uświęcone ręce człowieka. Do przygotowania uczty potrzebny jest kapłan. To w jego rękach chleb zamienia się w Ciało Chrystusa, a wino w Jego Krew. Jego ręce podają te skarby. Właśnie ręka kapłana wyposażona jest w moc odpuszczania grzechów, czyli w możliwość usuwania przeszkód, które odsuwają człowieka od świętości Boga” – zwracał uwagę ks. Nowak.

Przypomniał również zebranym o charakterze Triduum. „Pan Jezus chciał, byśmy wspominali Jego śmierć i zmartwychwstanie nie w atmosferze lęku, cierpienia i grozy, ale w atmosferze wielkiego dziękczynienia za to, co dla nas uczynił” – powiedział ks. Nowak.