Ks. Rabczyński: Gdyby ten grób nie był pusty, chrześcijaństwo nie miałoby sensu

Ta święta noc rozprasza mroki i uwalnia od ciemności zła i grzechu. Ta wielka noc sprawia, że sprawy Boże łączą się z ludzkimi. To noc bliskości Boga, człowieka i świata. Bo Chrystus zatryumfował! – mówił podczas Wigilii Paschalnej w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie ks. kan. Paweł Rabczyński.

Modlitwie w Noc Zmartwychwstania przewodniczył abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, a homilię wygłosił ks. Rabczyński, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie.

– Przedsięwzięto specjalne środki ostrożności, aby udaremnić wykradnięcie ciała i powstanie legendy o zmartwychwstaniu. Imperium Rzymskie stanęło na straży grobu i obłożyło go urzędowymi pieczęciami. Dziś również niektórzy chcą zamknąć chrześcijaństwo w ciszy grobu, aby nie wydostało się na zewnątrz i nie głoszono już Ewangelii – mówił ks. Rabczyński.

– Ale to, co nie udało się dwa tysiące lat temu nie uda się i dziś. Chrystus chciał, aby świat zajął się płomieniem ognia Jego miłości, który przyniósł na ziemię. I to światło przezwycięża lęk, to światło niesie radość, bo grób jest pusty – podkreślił rektor Hosianum.

Nawiązał także do słów św. Pawła, który w 1 liście do Koryntian pisał, że „jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1 Kor 15, 14). – Gdyby ten grób nie był pusty, chrześcijaństwo nie miałoby sensu. Nasze życie straciłoby smak. Pogrążylibyśmy się w rozpaczy. Ale grób jest pusty, a Zmartwychwstały Chrystus przynosi nam światłość – powiedział ks. Rabczyński.