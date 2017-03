Europa jest pełna młodych ludzi, w których drzemie wielki potencjał

Europejscy biskupi mają świadomość, że nasz kontynent jest pełen młodych ludzi, w których drzemie wielki potencjał, a zadaniem Kościoła jest pomóc młodzieży odkryć ten potencjał – mówi w rozmowie z KAI ks. Michel Remery, wicesekretarz generalny Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE). Zapowiada sympozjum CCEE o towarzyszeniu młodym ludziom, które rozpocznie się w najbliższy wtorek 28 marca w Barcelonie.

Dorota Abdelmoula (KAI): Dlaczego biskupi z całej Europy chcą się spotkać, by rozmawiać o młodzieży? Czy, mając w pamięci wyzwania, przed jakimi stoi dziś nasz kontynent – to rzeczywiście jeden z najbardziej aktualnych problemów?

Ks. Michel Remery: Istotnie, wiele spraw w Europie wymaga dziś uwagi, ale kiedy spojrzymy na szereg zagadnień istotnych dla Kościoła, najważniejszym z nich jest zdecydowanie przekazywanie wiary. Wierzymy, że dzięki wierze ludzie mogą stać się dużo bardziej szczęśliwi w swoim życiu i w społeczeństwie. Młodzi ludzie zawsze byli w centrum zainteresowania Kościoła – zwłaszcza za sprawą ostatnich papieży, którzy poświęcają im wiele uwagi. Jednym z przykładów tej uwagi są oczywiście Światowe Dni Młodzieży, przy okazji których Jan Paweł II, a potem Benedykt XVI i Franciszek wkładali wielki wysiłek w spotkanie z młodym człowieka.

Europejscy biskupi mają świadomość, że nasz kontynent jest pełen ludzi, w których drzemie wielki potencjał, a zadaniem Kościoła jest pomóc młodzieży odkryć ten potencjał i odnaleźć to, co może dać im w życiu szczęście i co wyznacza cel. Właśnie dlatego młodzi ludzie są bardzo ważni dla biskupów w Europie i dla całego Kościoła.

To sympozjum jest kontynuacją zainteresowania młodymi, wywoływanym przez przygotowania do kolejnych Światowych Dni Młodzieży, czy jest zupełnie nową inicjatywą?

– Nigdy tak liczna grupa osób na poziomie konferencji episkopatów nie zgromadziła się na europejskim sympozjum, więc w tym znaczeniu to nowość. W spotkaniu wezmą też udział młodzi ludzie i ŚDM z pewnością będą wspominane, jako jedna z podejmowanych inicjatyw. Tym bardziej, że jednym z prelegentów jest ks. João Chagas, zaangażowany w organizację ŚDM z ramienia watykańskiej dykasterii ds. świeckich, życia i rodziny. Wiemy, że niezwykle ważne jest to, by doprowadzić do spotkania ludzi, którzy w różnych aspektach zajmują się towarzyszeniem młodym. Rolą Kościoła nie jest towarzyszenie im tylko wtedy, kiedy się uczą, rozeznają powołanie, czy przygotowują do sakramentów, ale bycie blisko przez cały czas, zwłaszcza wtedy, kiedy odkrywają kim są, jako młodzi i w jaki sposób mają stać się dobrymi dorosłymi.

A co z towarzyszeniem tym, którzy na co dzień są daleko od Kościoła? Skąd biskupi i ci, którzy towarzyszą młodym, czerpią informacje na temat ich potrzeb i opinii?

– Ekspertami są właśnie ci delegaci, którzy przyjadą z całej Europy i będą dzielili się swoim doświadczeniem i doświadczeniem współpracy z animatorami, którzy na co dzień są wśród młodzieży. My, jako sekretariat CCEE nie jesteśmy „ekspertami od wszystkiego”, ale mamy dobrą praktykę w doprowadzaniu do spotkań odpowiednich osób. Ci, których zaprosiliśmy do udziału w sympozjum o młodzieży, pomogą nam zgłębić ten temat. Wspólnie obejrzymy też materiał video przygotowany przez młodych ludzi, nie tylko katolików, którzy opowiedzą nam o współczesnej sytuacji młodzieży w Europie.

Sympozjum będzie też towarzyszył przegląd najciekawszych inicjatyw dedykowanych młodzieży w całej Europie. Zarówno tych, realizowanych w Kościele, jak i w zupełnie świeckim kontekście. Chcemy pokazać, że można wyjść poza Kościół do młodych, niezależnie od tego, czy są katolikami, czy nie, i pomóc im w odkrywaniu siebie coraz bardziej, w stawaniu się coraz lepszymi obywatelami, lepszymi ludźmi i w odkrywaniu wiary.

Czy organizowane w Barcelonie sympozjum jest ważne dla codziennego funkcjonowania parafii i wspólnot?

– Myślę, że to spotkanie jest bardzo ważne, o czym świadczy choćby fakt, że mamy więcej uczestników, niż kiedykolwiek się spodziewaliśmy: w sumie ponad 260 osób. To pokazuje, że w Europie jest wielkie pragnienie pogłębienia wiedzy i podzielenia się doświadczeniem w zakresie współpracy z młodzieżą.

W wielu miejscach nie brak dobrej woli współpracy z młodzieżą, ale często trudno odpowiedzieć na pytanie: jak to robić? Lub: jakiś projekt świetnie funkcjonuje, ale jest znany tylko lokalnie. Dlatego mamy nadzieję, że to spotkanie uwrażliwi wspólnoty w całej Europie na potrzebę współpracy z młodzieżą, ale też zainspiruje do tego, by z nową energią zabrać się za tę pracę. Bazując na konkretnych przykładach: z Chorwacji, Anglii czy Polski. Bo patrząc na listę uczestników widzę, że przyjeżdżają oni naprawdę z całej Europy.

Ta wymiana doświadczeń jest też przygotowaniem do przyszłorocznego synodu o młodzieży?

– CCEE organizuje różnego rodzaju spotkania poświęcone opiece duszpasterskiej nad młodymi, np. w obszarze duszpasterstw akademickich, katechezy, rozeznawania powołań. Ale teraz chcemy zaprosić tych wszystkich, którzy pracują z młodzieżą w Europie, na poziomie konferencji episkopatów, aby spotkali się na jednym sympozjum i wspólnie odpowiedzieli na pytania: co robimy w ramach naszej działalności, jak towarzyszymy młodzieży i pomagamy jej odpowiedzieć na Boże wezwanie.

Nasze sympozjum zaczęliśmy przygotowywać kilka lat temu. I bardzo nas ucieszyła wiadomość o tym, że papież zwołuje synod o młodzieży, która pojawiła się już w trakcie naszych przygotowań. To było potwierdzeniem, że europejska potrzeba mówienia o tym temacie zbiega się z myślą Ojca Świętego. Mamy nadzieję, że nasze dyskusje pomogą biskupom przygotowującym synod.

Sympozjum CCEE zatytułowane: „Szedł z nimi (Łk 24,15). Towarzyszenie młodym, by w wolności odpowiadali na wołanie Chrystusa” odbędzie się w Barcelonie w dn. 28-31 marca br. Wezmą w nim udział biskupi, księża i świeccy z ponad 30 krajów i międzynarodowych wspólnot, m.in. Chemin Neuf, Emmanuel, Focolare i Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich.

Rozmawiała Dorota Abdelmoula