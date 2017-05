Księża będą inkardynowani do ruchów kościelnych?

Papież Franciszek na poniedziałkowym spotkaniu z szefami urzędów kurii rzymskiej rozmawiał m.in. o przynależności księży do ruchów kościelnych – poinformował portal Vatican Insider.

Wyjaśnia, że dotychczas – oprócz diecezji i zgromadzeń zakonnych – tylko prałatury personalne oraz ordynariaty personale (wojskowe i dla byłych anglikanów) miały prawo inkardynacji księży. Obecnie bada się możliwość inkardynacji również przez bractwa kapłańskie, będące częścią świeckich ruchów kościelnych. Oznaczałoby to, że „kapłani ci nie byliby bezpośrednio zależni” od biskupów diecezjalnych, tłumaczy Vatican Insider.

Inkardynacja oznacza przypisanie (przynależność) kapłana do konkretnej diecezji lub zgromadzenia zakonnego. Kanon 265. Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi, że „każdy duchowny powinien być inkardynowany do jakiegoś Kościoła partykularnego albo do prałatury personalnej, albo do jakiegoś instytutu życia konsekrowanego lub do jakiegoś stowarzyszenia, które posiada tę zdolność, tak że nie może być duchownych nikomu nie podlegających, czyli tułaczy”.