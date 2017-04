KUL: rozpoczął 49. Tydzień Eklezjologiczny

„Ecclesia semper reformanda? Teologiczna refleksja nad Reformacją” – to hasło 49. Tygodnia Eklezjologicznego, który rozpoczął się dzisiaj na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Sympozjum, które zakończy się 27 kwietnia, jest cykliczną imprezą organizowaną przez studentów teologii uniwersytetu.

„W tym roku chcieliśmy się skupić na dwugłosie. W każdym panelu bierze udział teolog luterański i katolicki. W trakcie dyskusji nie skupiamy się na aspektach ekumenicznych, ale na rzeczowej teologicznej debacie, na temat różnic pojmowania przez nas chrześcijaństwa” – powiedziała KAI Urszula Tomasiak, prezes Koła Naukowego Teologów KUL.

Podczas pierwszego dnia XLIX Tygodnia Eklezjologicznego doszło do wymiany poglądów pomiędzy katolickimi i luterańskimi teologami.

W swoim wystąpieniu luterański biskup Paweł Anweiler mówił o obecności pism Marcina Lutra w katolicko-luterańskiej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu z 1999 r. Zauważył, że zarówno Kościół rzymskokatolicki jak i wiele wspólnot protestanckich, wyrażają wspólną wiarę, w to że zbawienie jest dziełem Boga, które nie odbywa się przez zasługi człowieka.

„Chcąc mówić o nauce konfirmacyjnej, możemy sięgnąć do Małego jak i Dużego katechizmu Marcina Lutra. To właśnie tam znajdziemy pouczenie, że grzesznik nie może zbawić się sam, ale to Bóg zbawia go przez jego wiarę” – tłumaczył biskup senior diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Ceniony dogmatyk i ekumenista o. Celestyn Napiórkowski OFMConv mówił o osobistym doświadczeniu zmiany sposobu postrzegania Marcina Lutra i jego nauczania. Jak sam przyznał, w przedsoborowym seminarium wpojono mu obraz Ojca Reformacji jako największego heretyka w historii ludzkości. Dopiero na przestrzeli lat, w wyniku pogłębionych studiów nad pismami niemieckiego reformatora, zauważył, że nie wszystkie tezy jakie postulował były błędne.

„Kościół katolicki przez lata oceniał Lutra negatywnie, z drugiej strony protestanci przesadnie gloryfikowali. Współczesne badania luterologiczne pozwalają nam powiedzieć, że nauka Lutra o usprawiedliwieniu, czyli istota jego reformatyckiego orędzie, nie tylko nie jest heretycka, ale trafnie ujmuje istotę Ewangelii” – przyznał katolicki teolog.

Na zakończenie pierwszego dnia sympozjum, w kościele akademickim KUL odbył się koncert kameralnego chóru Sacrum, który zaprezentował muzykę cerkiewną. W repertuarze znalazły się utwory autorstwa Michaiła Alexandrovica Goltisona czy Dmitrija Smirnowa.

Podczas dwóch ostatnich dni sympozjum głos zostanie oddany młodym teologom, którzy w czasie sesji studencko-doktoranckiej i paneli dyskusyjnych będą mieli szansę przedstawić swój punkt widzenia oraz wyniki poszukiwań naukowych.

Tydzień Eklezjologiczny jest organizowaną (od 1965 r.) przez Koło Naukowe Teologów KUL coroczną konferencją naukową będącą okazją do pochylenia się nad aktualną problematyką teologiczną. W ramach Tygodnia odbywają się spotkania, wykłady, prelekcje, koncerty. Integralną częścią Tygodni Eklezjologicznych są panele studencko-doktoranckie będące doskonałą okazją dla młodych teologów do podzielenia się owocami swojej pracy.