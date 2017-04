Kuria w Radomiu proponuje dwa ośrodki duszpasterskie dla grekokatolików

Kuria biskupia w Radomiu zaproponowała Kościołowi greckokatolickiemu w Polsce dwa ośrodki duszpasterskie, gdzie mogliby się modlić emigranci i uchodźcy z Ukrainy. Są to: parafia św. Kazimierza w Radomiu i kościół św. Józefa w Kozienicach.

Ks. Edward Poniewierski, kanclerz kurii biskupiej w Radomiu przypomniał, że decyzja ta jest efektem spotkania, do którego doszło kilka tygodniu temu. Wówczas z biskupem radomskim Henrykiem Tomasikiem spotkał się bp Włodzimierz Juszczak z Kościoła greckokatolickiego w Polsce. – Obie wskazane parafie są propozycją. Na początku maja przyjedzie do Radomia duszpasterz z Ukrainy, który będzie tworzył duszpasterstwo greckokatolickie – powiedział Radiu Plus Radom ks. Poniewierski.

Ks. Poniewierski nie ukrywa, że tworzenie duszpasterstwa będzie trudnym zadaniem dla Kościoła greckokatolickiego w Polsce. – Większość Ukraińców jest wyznania prawosławnego. To nie jest proste, by znaleźć Ukraińców wyznania greckokatolickiego – zauważył ks. Poniewierski.

Jedną z propozycji dla grekokatolików to kaplica mieszcząca się w bazylice św. Kazimierza w Radomiu. To kościół patronalny miasta i diecezji radomskiej. – Kaplica boczna może funkcjonować samodzielnie, niezależnie od tamtejszego duszpasterstwa. Ksiądz greckokatolicki prawdopodobnie w maju przyjedzie do Radomia i tymczasowo będzie korzystał w gościnności jednej z radomskich parafii – informuje kanclerz radomskiej kurii.

Kilka tygodniu temu w Radomiu przebywał bp Włodzimierz Juszczak z eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Oglądał kilka kościołów, które mogłyby posłużyć do odprawiana nabożeństw. Bp Juszczak mówił wówczas, że podjęte starania są odpowiedzą na głosy wiernych z Ukrainy, którzy pytają o możliwość uczestnictwa w nabożeństwach w rycie greckokatolickim w miejscach, gdzie teraz mieszkają. Mówił, że wielu z nich było zdumionych, bo nie mieli pojęcia, że w Polsce jest Kościół greckokatolicki.

– Odpowiadamy na te głosy i sami szukamy naszych wiernych. Chcielibyśmy sprawować nasze nabożeństwa przynajmniej w każdą niedzielę i święta. Staramy się przy tym skorzystać z doświadczeń ze wschodu Polski, gdzie cieszymy się gościnnością wspólnot katolików łacińskich. Chcemy tylko zebrać się, pomodlić się i odejść – wyjaśnił bp Juszczak.

Według danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w ubiegłym roku odnotowano 350 tys. zgłoszeń o zatrudnienie Ukraińców na ogólną liczbę 365 tys. 75 tys. z nich dotyczyło regionu grójeckiego, 55 tys. – Warszawy, a w regionie radomskim może to być ok. 20 tys. osób.