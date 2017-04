Kwietniowy numer „W drodze” o różnych formach pobożności

Kwietniowy numer „W drodze”, miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, wydawany przez dominikanów, przygląda się m.in. temu jaki naprawdę jest Kościół i jak go dziś postrzegamy jak również formom pobożności, które niekiedy rozmijają się z jego nauczaniem. Do numeru dołączona jest również płyta „Post i co dalej?” z rekolekcjami „ostatniej szansy”.

Rozważania rekolekcyjne na płycie CD będącej dodatkiem do miesięcznika wygłasza dominikanin o. Paweł Krupa, ceniony duszpasterz i rekolekcjonista, który opierając się na fragmentach Ewangelii podpowiada, jak w codzienności przeżywać swoją wiarę. Nie unika przy tym zadawania trudnych pytań, chociażby o to czy modlitwa jest lepsza od pracy i co robić po spowiedzi, by trwać jak najdłużej w stanie łaski uświęcającej. Przypomina przy tym, że Wielkiego Postu nie powinniśmy przeżywać dla niego samego, ale w perspektywie zmartwychwstania.

– To rekolekcje przede wszystkim dla zabieganych, zmęczonych i tych wszystkich, którzy być może nie mieli czasu, by wybrać się na tradycyjne rekolekcje – wyjaśnia o. Roman Bielecki, redaktor naczelny miesięcznika dodając, że „rozważania ojca Pawła to świadoma próba przestawienia akcentu, przypomnienia, że Wielkanoc jest najważniejszym wydarzeniem chrześcijańskim”.

Na święta redakcja wybrała również, nawiązujące do „klimatu” obchodów Wielkanocy, fragmenty książek wydawnictwa „W drodze”: trapisty o. Michała Zioło pt. „Piosenka humbaka”, będącą klasztornym dziennikiem autora i zmarłego w 2015 r. o. Jana Góry pt. „Mój dom. Mój świat”.

Zachęcając do lektury tego numeru „W drodze”, o. Roman Bielecki zwraca uwagę na okładkowy temat miesięcznika dotyczący nowej pobożności i związanej z nią wiary, który nie potrzebuje Kościoła.

– Czasami zapominamy o tym, że wiara nie sprowadza się wyłącznie do przestrzegania moralnych nakazów i zakazów, ale jest osobistą relacją z Bogiem. Być może dlatego coraz częściej spotykamy tych, którzy mówią: Wierzę, ale nie w takim Kościele – w domyśle grzesznym i oderwanym od życia. Deklarują się jako dobrzy ludzie, wyznający zbiór duchowych poglądów na temat nieokreślonego Boga. Są zmęczeni obowiązkami, które odziedziczyli po rodzicach, nie widząc zupełnie ich sensu – zauważa redaktor naczelny.

W tym temacie o. Bielecki rozmawia z ks. Grzegorzem Strzelczykiem, dogmatykiem specjalizującym się w chrystologii, o tym jaki jest naprawdę Kościół, jak jest dziś postrzegany i o tym, że nie da się wierzyć w Pana Jezusa bez Kościoła.

– To jest podstawowe rozumienie tego, czym jest Kościół: wspólnotą, która przechowuje i przekazuje pamięć o Jezusie. Więc zabierając Kościół, zabieramy Jezusa. Ci, których gorszy Kościół, bo jest za mało święty, a za bardzo grzeszny, marzą o ideale, do którego, oprócz Jezusa, pasuje tylko Matka Boska – stwierdza ks. Strzelczyk wskazując, że obecnie coraz bardziej modne staje się myślenie: Bóg tak, ale bez żadnej religii.

– To taka duchowość pozareligijna, czyli przekonanie, że nie jestem w stanie poznać konkretnie Boga, ale mogę medytować, modlić się, doświadczać duchowych uniesień i pragnień, nie przyjmując żadnego religijnego systemu norm – tłumaczy dogmatyk.

Na łamach „W drodze” o wierze i o tym jak odkryli Chrystusa, a raczej jak On ich odnalazł, opowiadają, dając również swoje świadectwo muzyk Robert Friedrich „Litza” oraz kucharz i restaurator Wojciech Modest Amaro do niedawna prowadzący w telewizji program „Piekielna kuchnia”, który przyznaje, że gotowanie urosło dziś do rangi współczesnej religii.

– Dopisywanie do gotowania jakichś głębszych filozoficznych nut to jakieś udawanie. W którymś momencie zaczął mnie drażnić sposób wypowiadania się o naszej pracy z punktu widzenia takiego współczesnego kapłana, który prowadzi za sobą ludzi i opowiada o jedzeniu jak o prawdach objawionych – przyznaje Amaro.

Natomiast dr Maria Rogaczewska z Centrum Studiów Społecznych przy Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego przygląda się religii i obecnym w niej formom pobożności z punktu widzenia socjologa. Jak przyznaje ciekawym materiałem badawczym w tym zakresie były dla socjologów ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży, kiedy to „mieliśmy do czynienia na ulicach polskich miast z barwnym przemieszaniem starych i nowych form pobożności z całego świata”.

Zauważa, że zdaniem socjologów, te nowe formy ekspresji religijnej kładą nacisk na doświadczenie, doznanie i przeżycie, a należą do nich różnego typu „festiwale religijne”, jak choćby Lednica czy „Jezus na Stadionie”, ekstremalne drogi krzyżowe czy noce konfesjonałów.

– Nie jest jednak prawdą, jakoby nowe formy religijności stanowiły całkowite zerwanie ze starymi formami, takimi jak tradycyjna droga krzyżowa, róże różańcowe, majówki i pielgrzymki. Stanowią raczej ich twórczą interpretację, nowe ujęcie – podkreśla socjolog dodając, że istotą nowej pobożności nie musi wcale być, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka, jedynie poszukiwanie nowych wrażeń, ale raczej próba uświęcenia na nowo „zeświecczonych” wymiarów: codzienności, ciała, czasu i przestrzeni.

W cyklu „Początki chrześcijaństwa” opublikowano z kolei rozmowę z dominikaninem o. Damianem Mrugalskim, patrologiem i wykładowcą Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie, który wyjaśnia m.in. na czym polega toczony już od starożytności spór o hellenizację chrześcijaństwa i czy można chrześcijaństwo „wyczyścić” z filozofii.

Miesięcznik „W drodze” założył w 1973 r. w Poznaniu o. Maciej Babraj, nawiązując w ten sposób do przedwojennej dominikańskiej tradycji wydawania pisma. Skierowany jest on w sposób szczególny do osób, które po opuszczeniu duszpasterstw akademickich nie znajdują dla siebie miejsca formacji.

„W drodze” jest pierwszym ogólnopolskim miesięcznikiem dostępnym w Kindle Store, największej na świecie internetowej księgarni amazon.com. Jest aktualnie jednym z czterech polskich tytułów dostępnych na tym portalu. Gazetę można również znaleźć w zasobach App Store, nexto.pl i publio.pl. Więcej informacji na stronie www.miesiecznik.wdrodze.pl.