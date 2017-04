„Łagiewnicka 22” w Krakowie: Trzeba nam zdecydowanie przejść na stronę Boga

Trzeba nam zdecydowanie przejść na stronę Boga – mówił ks. Sylwester Suchoń w czasie „Łagiewnickiej 22”. Spotkanie młodych odbywa się w kaplicy sióstr przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 22 dnia każdego miesiąca i jest modlitewnym dziękczynieniem za Światowe Dni Młodzieży.

Kaznodzieja w czasie homilii powiedział zebranym, że błogosławieni są ci, którzy uwierzyli w Jezusa: – Człowiek, który spotkał Pana, jest człowiekiem szczęśliwym – mówił. – To szczęście jest niezależne od tego, co posiadamy, czy jesteśmy chorzy czy zdrowi, czy skończyliśmy uniwersytet czy – podobnie jak Faustyna – tylko trzy klasy – mówił. Dodał także, że chrześcijanie są odpowiedzialni za to, aby ewangelizować innych: – Niewierzącym trzeba zanieść Pana Jezusa. Brak miłości do drugiego człowieka zabija wiarę – powiedział.

Ks. Suchoń opowiedział także historię dwudziestokilkuletniego mężczyzny, który żył w nieprzebaczeniu: – Wiele godzin modliliśmy się za niego. Nic nie pomagało. Dopiero po jakimś czasie Duch Święty nam pokazał, że ten chłopak nie przebaczył swoim krzywdzicielom – mówił. Dodał, że gdy młody człowiek poprosił o łaskę wybaczenia, otrzymał ją. – Tylko Bóg może przyjść z pomocą wszystkim biedom ludzkim, którym na imię <> – wyjaśnił.

Kaznodzieja przypomniał także słowa św. Jana Pawła II, który mówił o tym, że granica między dobrem a złem przebiega przez ludzkie serca. Dodał – powołując się na słowa Dzienniczka – że ludzkość nie zazna spokoju, jeśli nie zwróci się do miłosiernego serca Jezusa.

– Trzeba nam zdecydowanie przejść na stronę Boga – mówił ks. Suchoń. Dodał, że choć w każdym człowieku jest coś z postawy niewiernego Tomasza, to jednak Bóg nie wypomina tej niewiary: – Czy kiedykolwiek Jezus powiedział ci, że złości się na to, że zgrzeszyłeś, że upadłeś? – pytał zebranych, którzy spontanicznie odpowiedzieli „nie”.

Na koniec zaapelował: – Święta Faustyna potrzebuje kolejnych pomocników! Kto z was chce zostać sekretarką, sekretarzem Pana Boga? Módlmy się po to, abyśmy z tego wieczernika wyszli jako apostołowie miłosierdzia. – zakończył.

„Łagiewnicka 22” jest comiesięcznym spotkaniem młodych ludzi, którzy modlą się o trwałe owoce Światowych Dni Młodzieży. Tym razem spotkanie modlitewne poprowadziły wspólnoty charyzmatyczne: Galilea i Salem.