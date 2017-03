Łagiewniki: amerykański aktor Jim Caviezel modlił się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Słynny amerykański aktor Jim Caviezel, znany m.in. z roli Jezusa Chrystusa w „Pasji” Mela Gibsona, 30 marca nawiedził Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Sanktuarium było jednym z miejsc, które aktor chciał zobaczyć podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce.

Aktor do Polski przyjechał na zaproszenie Rycerzy Kolumba, producentów filmu zatytułowanego „Wyzwolenie Kontynentu: Jan Paweł II i upadek komunizmu”, który będzie miał swoją telewizyjną premierę 2 kwietnia br. o 13.05 w TVP1. W tym filmie dokumentalnym Jim Caviezel jest narratorem. Film został nagrodzony dwoma nagrodami Emmy.

Jim Caviezel przybył do kaplicy klasztornej o godz. 15. Wraz z siostrami i pielgrzymami w skupieniu modlił się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego.

– Są dwa główne motywy przyjazdu aktora do Polski. Jeden to niewątpliwie promocja filmu, ponieważ uważa on, że jest to sprawa warta nagłośnienia. Jest bardzo dumny i wdzięczny za to, że mógł w nim wziąć udział – powiedział KAI Tomasz Adamski z Zakonu Rycerzy Kolumba. – Drugi powód, o którym mówi Jim Caviezel to taka duchowa potrzeba, aby przyjechać do Polski. Powiedział, że musi być w Polsce w tym czasie i traktuje to jako formę duchowej pielgrzymki, na co wskazują też miejsca, które chciał odwiedzić – dodał.

Wczoraj aktor spotkał się m. in. z kard. Stanisławem Dziwiszem, odwiedził Dom Arcybiskupów Krakowskich oraz zwiedził katedrę na Wawelu. Dzisiaj rano odwiedził były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz – Birkenau. Pojutrze aktor weźmie udział w Targach Wydawców Katolickich, gdzie będzie podpisywał płyty DVD i promował film „Wyzwolenie Kontynentu: Jan Paweł II i upadek komunizmu”.

Reżyserem filmu dokumentalnego jest David Naglieri. Film opowiada historię św. Jana Pawła II, człowieka niezachwianej wiary, niezłomnego obrońcy godności. Przybliża rolę, jaką odegrał w procesie wyzwalania Polski i Europy Środkowo-Wschodniej spod jarzma komunizmu.

W filmie wypowiadają się m.in. biograf papieski George Weigel, długoletni sekretarz Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz oraz Richard Allen, doradca bezpieczeństwa narodowego Ronalda Reagana. W filmie przedstawione zostały rzadko spotykane materiały archiwalne: zdjęcia, bogata dokumentacja filmowa, fragmenty przemówień papieża.

Jim Caviezel urodził się w 1968 roku w Mount Vernon w stanie Waszyngton. W wywiadach w poruszający sposób mówi o wierze i o tym, co znaczy być chrześcijaninem w dzisiejszych czasach, a także opowiada o swoim nawróceniu. Aktor wraz z żoną zaadoptowali dwoje małych dzieci z rakiem mózgu.