Łagiewniki: Walne Zebranie delegatów Stowarzyszenia „Faustinum”

„Co to znaczy poznać Chrystusa według ciała? Znaczy to ujrzeć, doświadczyć i bezpośrednio – jako z konkretną osobą – rozmawiać” – mówił dziś abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. na rozpoczęcie V Walnego Zebrania delegatów Stowarzyszenia „Faustinum”. W spotkaniu zorganizowanym w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach uczestniczą członkowie Stowarzyszenia z 10 krajów. Stowarzyszenie zostało erygowane przez kard. Franciszka Macharskiego w 1996 roku.

W homilii metropolita krakowski podkreślił, że w ewangelii św. Jana jest mowa o tym, że wiele rzeczy nie zostało zapisanych w Piśmie Świętym. – Nie da się zapisać wszystkiego, co Jezus uczynił, bo nie chodzi tylko o ten trzyletni okres Jego nauczania na palestyńskiej ziemi. Chodzi o to, czego On dokonuje nieustannie mocą Ducha Świętego w swoim Kościele, a przede wszystkim w życiu Jego świętych – mówił abp Jędraszewski.

Ponadto arcybiskup wskazał na cztery główne myśli, które zawarte zostały w pierwszym czytaniu przeznaczonym na dzisiejszy dzień (2 Kor 5, 14-21). Jak dodał, te myśli są aktualne także dzisiaj.

Pierwszym przesłaniem zawartym w Liście do Koryntian jest „życie tylko i wyłącznie dla Chrystusa”. – On nas do tego niejako przynagla swoją miłością – mówił kaznodzieja. Dodał, że odpowiedź św. Faustyny na to przynaglenie jest „głęboka i pełna miłości”.

Drugim przesłaniem, na które wskazał abp Jędraszewski jest konieczność poznania Chrystusa. – Co to znaczy poznać Chrystusa według ciała? Znaczy to ujrzeć, doświadczyć i bezpośrednio – jako z konkretną osobą – rozmawiać – wyjaśnił arcybiskup. Dodał, że tego poznania doświadczyła św. Faustyna, gdy bawiła się ze znajomymi w łódzkim parku „Wenecja”.

Zdaniem metropolity krakowskiego „posługa jednania ludzi z Bogiem” jest trzecią ważną myślą zawartą w liście do Koryntian i jest „konsekwencją poznania Chrystusa”. – Czytając „Dzienniczek” Faustyny, co rusz odkrywamy, jak ona z woli samego Boga staje się pośredniczką między grzesznym światem a Bogiem pełnym miłosierdzia – mówił abp Jędraszewski.

„Orędzie, które trzeba kierować do świata w imię samego Boga” to czwarte przesłanie, na które wskazał metropolita krakowski. Przypomniał zebranym, że Jezus za pośrednictwem Faustyny wezwał kapłanów do głoszenia tego orędzia. „Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych” – cytował „Dzienniczek” abp Jędraszewski.

Na koniec metropolita krakowski wezwał członków „Faustinum” do tego, aby modlili się, by każdy z nich mógł żyć, poznawać i głosić Chrystusa światu. – Módlmy się, abyśmy nigdy nie stracili odwagi, by w imię Chrystusa zwracać się do świata pokazując, jak niezmienne jest miłosierdzie, które każdemu z nas jest ofiarowane – zakończył.

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” swój początek bierze z charyzmatu św. Faustyny Kowalskiej. W swej działalności skupia kapłanów, osoby konsekrowane jak i wiernych świeckich, którzy pragną służyć na rzecz rozwoju orędzia o Bożym Miłosierdziu.

Stowarzyszenie zostało erygowane przez kard. Franciszka Macharskiego w 1996 roku. Głównym celem „Faustinum” jest dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, poznawanie i wypraszanie Bożego miłosierdzia dla całego świata. Stowarzyszenie podlega metropolicie krakowskiemu, a jego siedziba mieści się przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.