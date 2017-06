Lednica z elementami jubileuszu 300-lecia koronacji jasnogórskiego Obrazu

Jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej świętowany będzie także podczas tegorocznego spotkania lednickiego. Na Lednicę udali się paulini z Jasnej Góry i Wągrowca, którzy mówić będą o roli Maryi w życiu każdego człowieka i w historii polskiego narodu. Symbolicznie wniesione zostaną puste ramy częstochowskiej ikony. To nawiązanie do peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej i czasów, gdy komuniści „aresztowali” wizerunek, a polskie parafie nawiedzały właśnie puste ramy.

Jan Paweł II nazwał Jasną Górę miejscem, w którym zawsze czuliśmy się wolni – przypomniał o. Wojciech Prus, dominikanin, duszpasterz wspólnoty Lednica 2000. Tę wolność zawdzięczamy Królowej Maryi, która w swoje królowanie zechciała nas włączyć. To właśnie chcemy podkreślić nawiązując do jubileuszu – powiedział zakonnik.

Spotkanie Młodych nad Lednicą było w wyjątkowy sposób „omadlane” także na Jasnej Górze. Przez ostanie pół roku raz w miesiącu do Częstochowy przybywali przedstawiciele organizatorów, by zawierzać Maryi to wielkie „wyznanie wiary” młodych. Podczas jednego z Apeli Jasnogórskich o. Wojciech Prus, duszpasterz Wspólnoty LEDNICA 2000 mówił: „wierzymy, że 3 czerwca w Duchu Świętym to Ty, Maryjo, poprowadzisz naszą modlitwę, od zawsze jesteś przecież z Kościołem. Wierzymy, że nawiedzisz Maryjo, Lednickie Pola, i jak Elżbietę wyprowadzisz z ukrycia każdego młodego człowieka, żeby pomóc mu rozumieć i układać tajemnice swojego życia, powtórzysz za papieżem Franciszkiem słowa z Mszy posłania Światowych Dni Młodzieży: Jest w tobie ogromna tęsknota za miłością. Wyruszyłeś w drogę, bo wewnętrzny głos twojego serca podpowiada, że prawdziwą miłość można odkryć jedynie w spotkaniu z Jezusem”.

Jednym ze szczególnych znaków tegorocznego spotkania będzie różaniec, który młodzi otrzymają „jako towarzysza ich drogi”. – Pragniemy, żeby młodzi ludzie, dzięki spotkaniu na Lednicy, dzięki spotkaniu z Chrystusem i wybraniu Go na swojego Pana, wyruszyli w drogę i cali byli: ‘Idź i kochaj’. Wiemy jednak, że droga do innych nie jest łatwa, tak często spada na nas pokusa zniechęcenia, dlatego każdemu z uczestników lednickiego spotkania wręczymy najlepszego towarzysza drogi: różaniec – mówił o. Prus. Podkreślał, że „jest to różaniec od Mamy, podarunek Maryi”.

Dominikanin przypomina, że przygotowując tegoroczne spotkanie odnaleziony został list o. Jana Góry, inicjatora Lednicy, do generała Zakonu Paulinów. – Jest to podziękowanie za dar od wspólnoty jasnogórskiej, kopii Cudownego Wizerunku, która jest z nami na Lednicy – powiedział o. Prus. Podkreślił, że list ten pokazuje, iż u początków Lednicy była Maryja Jasnogórska.

Co roku kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej jest uroczyście wnoszona przez paulinów na Pola Lednickie.

– W roku maryjnym, roku 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej pragniemy przypomnieć, jaką rolę odgrywa Maryja w życiu każdego z nas i w historii naszego narodu. Znakiem obecności Maryi na Polach Lednickich będzie tym razem pusta rama – nawiązująca do peregrynacji ramy obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, po tym, jak władze komunistyczne aresztowały obraz nawiedzenia – powiedział o. Michał Legan, paulin z Jasnej Góry.

Oficjalnie spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00. Pierwsza część programu będzie poświęcona właśnie roli Maryi w życiu człowieka i narodu.