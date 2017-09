Legnica: 55. Zjazd Stowarzyszenia Biblistów Polskich

W dniach 18-20 września w Legnicy odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Do biskupiego miasta przyjechało ponad 100 największych naukowców zajmujących się Pismem Świętym.

„Każdego roku zjazdy odbywają się w innej diecezji. Tym razem gospodarzem była diecezja legnicka. Zjazd biblistów to okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami, dorobkiem naukowym i wytyczenia nowych perspektyw związanych z Pismem Świętym” – powiedział organizator ks. Piotr Kot, biblista, rektor legnickiego Seminarium Duchownego.

Podczas tegorocznego spotkania biblistów polskich przewodnim tematem była Eucharystia. „Ma to związek z wydarzeniem eucharystycznym o znamiona cudu, jakie dokonało się w parafii św. Jacka w Legnicy” – powiedział prezes SBP ks. Henryk Witczyk.

We wtorek, w centrum spotkań im. Jana Pawła II odbyła się część konferencyjna. Wykłady wygłosili: biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, który mówił na temat: „Dzieła człowieka dla Boga czy dzieło Boga w człowieku?”. Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk poruszył temat: „Wieczerza Pańska – pamiątka śmierci Pana, jako nowej Ofiary i nowego Przymierza”, natomiast legnicki biblista ks. dr hab. Sławomir Stasiak wyjaśnił temat dotyczący kwestii grzechu w Liście do Rzymian.

W południe w kościele Matki Bożej Królowej Polski sprawowana była koncelebrowana Msza św., której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W homilii zaznaczył, że rzeczą oczywistą jest odczytywanie tekstów biblijnych w świetle życia w Duchu Świętym. Podkreślił też, że naukowa praca nad Słowem Bożym nie może być oderwana od codziennego życia tym Słowem.

„Istnieje pewien rodzaj biblistów, którzy wiedzą wszystko, którzy znają każdą interpretację, którzy potrafią zacytować z pamięci każdy fragment Biblii. Oni, jak mówi św. Augustyn, wskazują wiernym drogę, którą sami nie idą. Pismo św. jest dla nich jakby atlasem, który czyta się z zainteresowaniem, zbiorem słów i pojęć, nad którymi się dyskutuje. To stawia przed nami pytanie – czy Pismo nie staje się dla nas jedynie materiałem do badań, czy też jest księgą, która prowadzi do życia?” – mówił abp Gądecki. Podziękował też wszystkim, którzy trudzą się każdego dnia, zgłębiając tajemnicę Słowa Bożego na różnych płaszczyznach.

Ten dzień zjazdu zakończył wyjazd do sanktuarium krzeszowskiego, gdzie członkowie SBP mogli podziwiać Europejską Perłę Baroku, a także modlić się przed ikoną Matki Bożej Łaskawej.

Kolejny dzień obrad również obfitował w ciekawe tematy. Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel mówił o wpływie tradycji targumicznych na teksty Nowego Testamentu; dr Monika Czarnuch poruszyła znaczenie pierwszego greckiego komentarza do Ewangelii Marka dla jej interpretacji; natomiast ks. dr Marcin Moj mówił o kompozycjach warstwowych w Ewangelii Marka.

W południe wszyscy uczestniczyli w Mszy św. w legnickiej katedrze, której przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Była to uroczystość rocznicy poświęcenia katedry. W homilii mszalnej bp Kiernikowski mówił o dwóch obrazach świątyni, jako budowli i roli uprawnej. „Wszyscy mamy budować świątynię i uprawiać rolę. To jednak nie dokonuje się naszą mocą, choć przy naszym udziale. To dokonuje się mocą Boga. Aby mogło się to zrealizować, konieczna jest nasza otwartość na jedność i nieustanna zdolność do nawracania się. Nie ma jedności bez nawrócenia i bez wyznania wiary w Mesjasza – Syna Bożego” – mówił biskup legnicki.

Podczas uroczystej Mszy św. do grona kanoników kapituły katedralnej zostali przyjęci nowi członkowie – legnicki biblista ks. Piotr Kot oraz ks. Damian Samulski pracujący w niemieckiej diecezji Freiburg.

Końcowe słowo podziękowania wygłosił prezes Stowarzyszenia Biblistów Polskich ks. prof. Henryk Witczyk.