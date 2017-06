Legnica: Boże Ciało w mieście wydarzenia eucharystycznego

W stolicy diecezji legnickiej tegoroczna procesja przeszła ulicami miasta od katedry, do miejsca wydarzenia eucharystycznego, które miało miejsce w sanktuarium św. Jacka. Uroczystości przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

Obchody uroczystości rozpoczęto Mszą św. w katedrze. Uczestniczyli w niej przełożeni i profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego, pracownicy kurii, proboszczowie i duszpasterze legnickich parafii, siostry zakonne, klerycy, bractwa, służba liturgiczna i wierni z legnickich parafii.

– Boże Ciało jest nie tylko okazją abyśmy wnikali głęboko w wielką Tajemnicę obecności i działania naszego Pana, ale także ją publicznie manifestowali i wyznawali. Stajemy w otwartości naszego serca, w świadomości naszych braków, błędów, grzechów i świadomości tego, jak wielka jest Miłość, która objawiła się w tym wydaniu się Pana dla nas – mówił Biskup legnicki, zapraszając do wspólnej modlitwy.

W homilii, zwrócił uwagę na istotę przeżywanego święta. Mówił: – Boże Ciało, to tajemnica obecności Boga między nami i tajemnica działania Boga między nami, by z nas rozproszonych, czynić Boże Ciało – Ciało Jezusa Chrystusa, Kościół – który żyje nie swoją mocą, ale mocą Tego, który wydał Siebie na pokarm dla tych, którzy się pogubili w życiu, dla grzeszników. To nie jest pokarm dla sprawiedliwych, szczególnie dla tych, którzy uważają, że są sprawiedliwi, ale dla tych, co się pogubili i są na pustyni swego życia.

Nawiązując do godnego przystępowania do Komunii świętej, przypomniał, że powinniśmy umieć uznać naszą ograniczoność i to, że nam się należy umieranie. Winniśmy natomiast przystępować do Komunii z wiarą, że jest to pokarm, który pozwala poznawać Pana, który daje życie.

– Czy jesteśmy gotowi i na ile jesteśmy gotowi stawać się tym, co spożywamy? – pytał hierarcha. – Na ile jesteśmy gotowi, żeby z nas ludzi śmiertelnych tworzyła się rzeczywistość – Ciało, Boże Ciało, Kościół – wspólnota ludzi, którzy są zjednoczeni, ożywieni tym samy duchem i nie poszukujący swoich interesów, przywilejów czy czegokolwiek innego. Okazją jest ta dzisiejsza uroczystość, byśmy wnikali w głębię tej tajemnicy i byśmy manifestowali też na zewnątrz, w tej procesji. Iść w procesji w sposób – można tak powiedzieć – organiczny, to iść na swoim miejscu, w sposób pokorny, wykuwając niejako w sobie świadomość tego, że ja potrzebuję właściwych relacji z tymi, którzy idą obok mnie; i w czasie tej procesji i w ciągu całego życia. Ten Jezus nie jest dla siebie jest dla nas. I nasze życie też. I na ile spożywamy ten Chleb i pijemy z tego Kielicha, staje się życiem nie dla nas, tylko dla drugiego. Niech ta uroczystość pozwala nam wzrastać w tej tajemnicy.

Po Mszy św., wyruszyła procesja z udziałem ponad 2 tys. uczestników, przechodząc do kolejnych ołtarzy, przy których rozważania głosili rektor i przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego. Podczas procesji, zbliżano się do ołtarzy przy biciu dzwonów parafii, które je przygotowywały (katedralnej, o. franciszkanów, Św. Trójcy i św. Jacka) .

Procesja zakończyła się przy sanktuarium św. Jacka, w miejscu wydarzenia eucharystycznego, zapoczątkowanego w święto Narodzenia Pańskiego 2013 r.

Po udzieleniu ostatniego błogosławieństwa, Biskup legnicki złożył podziękowanie wszystkim, którzy przygotowali i uczestniczyli w tegorocznej procesji.

– Przeszliśmy ulicami naszego miasta. Oddaliśmy Panu publiczną cześć. Zaprosiliśmy w ten sposób we wszystkie zaułki naszego życia. Otwieramy i będziemy otwierać nasze serca, by On był wszędzie tam gdzie jesteśmy, z naszymi sprawami, radościami i problemami, czasem rozczarowaniami i oczekiwaniami. Dziękuję za to, że idąc mogliśmy skorzystać z rozważań księdza Rektora i profesorów Seminarium, którzy pokazali sens kroczenia za Jezusem – mówił bp Kiernikowski.

– Niech to dzisiejsze spotkanie modlitewne, niech ta procesja, niech to przeżywanie Eucharystii pomoże nam bardziej być ożywionym. Eucharystia, to nie tylko przedmiot kultu, ale jest to program życia chrześcijańskiego. To obecność Boga w naszym życiu. Oczywiście my czcimy Eucharystię, oddajemy cześć Jezusowi w Eucharystii, ale najpełniej oddajemy Jemu cześć, jeśli pozwalamy żeby On przemieniał nasze życie na życie eucharystyczne. Niech moc tego Sakramentu nam towarzyszy, rozwija w nas to wszystko, co otrzymaliśmy na chrzcie świętym, byśmy byli manifestacją Jego obecności – dodał na zakończenie bp Kiernikowski.