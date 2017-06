Legnica: o. John Bashobora na Jubileuszu Młodych

Z okazji 25. rocznicy powstania diecezji i 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Legnicy odbył się Jubileusz Młodych. Gościem obchodów jest o. John Bashobora.

W przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego o. Bashobora wziął udział w Jubileuszu Młodych. – Zaprosiliśmy młodzież, aby wspólnie świętować w mocy Ducha św. – mówił ks. Przemysław Superson, diecezjalny duszpasterz młodzieży. – Mówimy, przyjdź Duchu Święty. Chcemy zmienić coś w swoim życiu, w sercach młodych ludzi. Stąd też na to wydarzenie przyjechali młodzi oraz wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Chcemy w radości Ducha świętować powstanie diecezji, jak również jutrzejszą uroczystość Pięćdziesiątnicy – dodał.

W hali widowiskowej legnickiego OSiRu, spotkała się z blisko tysięczną rzeszą młodych ludzi z różnych zakątków diecezji. O. Bashobora wygłosił trzy konferencje. W swoich wystąpieniach mówił m.in. o relacjach małżonków i narzeczonych oraz o odpowiedzialności. – Jeden ma odpowiedzialność taką, że jest gitarzystą inny jest artystą, a jeszcze inny budowniczym. Cokolwiek robisz, to Pan chce, żebyś to robił w sposób odpowiedzialny i dla dobra innych – mówił o. John.

– Jesteśmy tutaj po to, by być ambasadorami Boga, który jest miłością. A nawet, kiedy nie czujemy tej miłości, to mamy żyć w wierze, że Bóg tak umiłował ciebie i mnie i posłał nam swojego Jednorodzonego Syna, aby cierpiał i umarł za nasze grzechy. A ci, którzy Go przyjmują, są odbudowani w mocy i stają się na nowo synami i córkami Boga – mówił dalej kapłan.

– Nie jesteśmy tutaj przez przypadek. Bóg chce, żebyś wyszedł na zewnątrz i współpracował z Jezusem Chrystusem i żebyś zrobił wszystko, żeby inni ludzie nie byli traktowani jak przedmioty. Kiedy patrzysz na ludzi, to masz w nich widzieć osoby – powiedział.

Podczas spotkania zachęcał zebranych do wielbienia Boga przez śpiew, oklaski oraz uśmiechy i ciepłe słowa kierowane w stronę osób będących obok.

Ojciec John Bashobora, to znany charyzmatyk z Ugandy. Przyjechał do Legnicy już w poniedziałek 29 maja. Pierwsze ze spotkań z odbyło się w sanktuarium św. Jacka, w miejscu cudu eucharystycznego. Tam spotkał się z mieszkańcami Legnicy i okolic.

Gość z Ugandy przewodniczył także rekolekcjom dla kapłanów, podczas których – jak mówią uczestnicy tych duchowych ćwiczeń – opowiadał o swoim najlepszym przyjacielu Jezusie Chrystusie.

Na zakończenie swojego pobytu o. Bashobora będzie gościł w legnickiej katedrze, gdzie w niedzielę, podczas końcowej stacji IV Kongresu Rodzin, spotka się z rodzinami diecezji legnickiej.