Legnica: podsumowanie obchodów Dni Papieskich

W dniach 2-4 czerwca diecezja legnicka obchodziła 20. rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Legnicy oraz koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa.

W czwartek 1 czerwca, do parafii katedralnej przybyła z Krzeszowa Ikona Matki Bożej Łaskawej, przypominając, że 20. lat temu została ukoronowana podczas pobytu Jana Pawła II w Legnicy. Obraz Matki Bożej przebywał w Legnicy przez 4 dni. W kolejnych dniach, różne środowiska miasta i diecezji przeżywały na nowo fakt, że wtedy „byliśmy razem”.

Zwieńczeniem odbywanych spotkań i wydarzeń były uroczystości w niedzielę 4 czerwca, które rozpoczęły się od podziękowania składanego na ręce różnych osób za ich zaangażowanie w życie religijne i społeczne w ramach naszej diecezji. W auli seminaryjnej w Legnicy specjalne odznaczenia papieskie otrzymało 12 osób związanych z pracą na rzecz Caritas diecezjalnej, a 51. innych, otrzymało podziękowanie w formie medalu „Zasłużony dla diecezji legnickiej”.

– Gratulując wszystkim odznaczonym, dziękuję za to, co za tymi wyróżnieniami stoi i życzę wszelkiej ludzkiej pomyślności, a przede wszystkim tego, co„po myśli Bożej”, by wszystko stawało się według zamysłu Bożego” – mówił do uhonorowanych osób biskup legnicki .

Druga część uroczystości odbyła się w murach legnickiej katedry, z udziałem m.in. diecezjalnych stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia i delegacji Szkół Papieskich z terenu diecezji. Podczas Mszy św. sprawowanej w przypadającą tego dnia uroczystość Zesłania Ducha Świętego, przewodniczący Eucharystii biskup legnicki przypominał: „Jesteśmy zgromadzeni przez słowo, które nas wzywa, byśmy mogli być napełnieni Duchem Świętym. Byśmy mogli, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, stawać się nosicielami Jego mocy. Duch święty uzdalnia wierzących, byśmy pozwalali, aby w nas spełniała się ta sama tajemnica Jezusa Chrystusa: krzyżowania, umierania i zmartwychwstawania”.

Wzywał też do stawiania sobie osobistych pytań: – Każdy musi indywidualnie stawiać sobie to pytanie, w jaki sposób Duch Boży jest we mnie obecny? Czy jest przeze mnie doceniany tak, że nie daję się wciągnąć w wir mentalności tego świata i trzymam się Jezusa Chrystusa? Czy też może czasem ulegam temu, co proponuje świat i nie wyznaję, że „jedynym Panem jest Jezus”? Duch Święty nam o tym przypomina, jeśli jesteśmy na Niego otwarci.

Zachęcał też: – Niech nasze życie przepełnione odniesieniem się do tego, co dzisiaj wspominamy – obecności Jana Pawła II, całej jego działalności, jego nauczania i świadectwa wiary i to wszystko, co w nas się budzi wspominając wydarzenia z przeszłości, byśmy mieli odwagę nie wątpić, nie cofać się. Jest to naszą jakby drugą naturą wynikającą z faktu chrztu świętego, byśmy trzymali się tej obietnicy, wiedząc, że tak jak Jezus Apostołom zapowiedział i dał Ducha od Ojca, tak również wobec nas dopełni swej obietnicy, aby nasze życie odbywało się według zamysłu Boga i we wspólnocie wierzących tworzących Jego Ciało.

Po Mszy św. miało miejsce spotkanie uczestników ostatniej stacji diecezjalnego IV Kongresu Rodzin z o. Johnem Bashoborą. W katechezie skierowanej do rodzin o. John zachęcał do umacniania więzi małżeńskich i rodzinnych. Podkreślił, że źródłem mocy jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Apelował do rodziców, aby kochali swoje dzieci i umacniali relacje z nimi. Prosił też wszystkie rodziny o duchowe wsparcie dla kapłanów. – Wy jesteście naszą siłą. Módlcie się za nas, wspierajcie nas, bądźcie naszym oparciem. We wspólnej modlitwie połączonej ze śpiewem wzywał do przebaczenia i darowania wszelkich win i urazów, do uwolnienia się spod władzy zła. Spotkanie zakończyło błogosławieństwo biskupa Marka Mendyka i rozesłanie wiernych.

Ostatnim punktem obchodów był koncert połączonych chórów i muzyków legnickich pod kierunkiem Benedykta Ksiądzyny. Wzięli w nim udział muzycy Legnickiej Orkiestry Symfonicznej, uczniowie legnickiego Zespołu Szkół Muzycznych i chór „Madrygał”. Nosił on tytuł: „Młodzi duchem dla Jana Pawła II”. Zaprezentowano m.in. utwory, które wybrzmiały 20 lat temu na legnickim lotnisku. Przypomniano dzieło nieżyjącego już kompozytora Mariana Sawy „Tu es Petrus”, które specjalnie z okazji wizyty papieskiej w Legnicy zamówiły ówczesne władze miasta. Były też utwory muzyki poważnej i rozrywkowej. Wszystko, aby przypomnieć sobie klimat spotkania z Ojcem Świętym. Choć koncert rozpoczął się w lekkim deszczu, zakończył się przy dobrej pogodzie.

Równolegle tego dnia odbywały się uroczystości rocznicowe w diecezjalnym sanktuarium Maryjnym w Krzeszowie. To ikonę z tego sanktuarium, jako najstarszy obraz Maryjny w Polsce, ukoronował przez 20. laty Jan Paweł II, podczas swojego pobytu w Legnicy. W uroczystościach w Krzeszowie uczestniczyli m.in. pielgrzymi z III Pielgrzymki NSZZ Solidarność Zagłębie Miedziowe.