Legnica: rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. bpa Tadeusza Rybaka

Nieszpory za zmarłych i Msza św., rozpoczęły wieczorną modlitwę w intencji bpa Tadeusza Rybaka. Modlitwa za zmarłego we wtorek 7 marca Pierwszego Biskupa legnickiego, miała miejsce w franciszkańskiej parafii św. Jana Chrzciciela w Legnicy.

Nieszporom przewodniczył ks. prał. Józef Lisowski, Kanclerz Legnickiej Kurii, który przed 25. laty, został poproszony przez bpa Tadeusza, do pełnienia tej funkcji, w nowo powstałej diecezji legnickiej.

Mszy św. koncelebrowanej, przewodniczył natomiast obecny biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, w gronie: biskupa seniora Stefana Cichego i biskupa pomocniczego Marka Mendyka, przybyłych księży z diecezji i spoza jej granic oraz licznie obecnych wiernych.

– Zgromadziliśmy się przy trumnie pierwszego biskupa legnickiego, biskupa Tadeusza. Dziękujemy Panu Bogu za jego posługę, za podłożenie przez niego podwalin do działania tej diecezji. Prosimy Pana Boga o miłosierdzie dla niego, aby wszystko co było brakiem, zostało objęte tym przedziwnym zbliżaniem się człowieka do Boga samego – mówił bp Kiernikowski, zapraszając przybyłych do wspólnej modlitwy.

Homilię wygłosił bp Marek Mendyk. – Bardzo proszę, aby pogrzeb był skromny, a w homilii była mowa o udziale chrześcijanina w Paschalnym Misterium Jezusa Chrystusa i Matce Bożej Łaskawej, wielkiej opiekunce mojej i całej Diecezji Legnickiej, oraz by homilia zawierała prośbę o modlitwę, by Pan Bóg Najlepszy Ojciec, okazał mnie grzesznemu swoje wielkie miłosierdzie, przebaczył liczne winy i zechciał mnie grzesznego przyjąć do swojego wiekuistego ojcowskiego domu – od tych słów zapisanych w testamencie Zmarłego, rozpoczął rozważanie bp Mendyk.

Spełniając wyrażone w tych słowach życzenie, przypomniał także, że w osobie zmarłego Biskupa „żegnamy dobrego pasterza, troskliwego ojca, zaradnego gospodarza, dobrego doradcę, pracowitego i wrażliwego kapłana, wymagającego przyjaciela, powiernika wielu kapłańskich spraw, wielkiego czciciela Matki Bożej Łaskawej”.

Przypomniał też, o jego wielkim zatroskaniu o wszystkich mieszkańców diecezji. Tutaj również posłużył się cytatem z testamentu bpa Tadeusza: „Błagam was umiłowani diecezjanie, byście zawsze byli wierni Kościołowi katolickiemu i przyczyniali się do jego wzrostu, przez swoje gorliwe chrześcijańskie życie w rodzinach i parafiach. Troszczcie się nieustannie o przekazanie wiary i zasad chrześcijańskiej moralności młodemu pokoleniu. Gorąco proszę, najdostojniejszych księży Biskupów, umiłowanych kapłanów, alumnów, siostry zakonne i wszystkich diecezjan, aby okazali mi chrześcijańskie miłosierdzie często modlili się za mnie. Będę pamiętał o was przed obliczem miłosiernego Boga, naszego Najlepszego Ojca”.

Te wskazania i te obietnice zawarł także Biskup Tadeusz w pokornej modlitwie do Matki Najświętszej, której odczytaniem, bp Mendyk zakończył rozważanie.

Po Mszy św., rozpoczęło się wieczorne czuwanie modlitewne przy trumnie, zaplanowane do godz. 21.00.

Jutro, w sobotę, 11 marca, rozpoczną się główne uroczystości pogrzebowe. Początek ponownie w kościele franciszkanów o godz. 11.00. Z tego kościoła, wyruszy procesja przez Rynek miasta do Katedry, a tam po Mszy św. i uroczystości, trumna z ciałem Zmarłego, zostanie złożona do krypty.