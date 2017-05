Legnica: trzej diakoni przyjęli święcenia prezbiteratu

Wejdźcie w tajemnicę Chrystusa i pełnijcie Jego posługę – zachęcał bp Zbigniew Kiernikowski podczas święceń prezbiteratu. Uroczystość odbyła się w sobotę o godz. 10.00 w legnickiej katedrze.

Święcenia kapłańskie przyjęło trzech diakonów: Piotr Kulpa z Kamiennej Góry, Łukasz Świerniak i Norbert Turczynowski z Polkowic. Trzej neoprezbiterzy już za kilka tygodni rozpoczną pracę duszpasterską w wyznaczonych przez biskupa parafiach.

W uroczystości święceń wziął udział bp Marek Mendyk, przełożeni seminarium, księża proboszczowie oraz inni duchowni z diecezji, ponadto siostry zakonne, rodzice i krewni wyświęcanych diakonów oraz rzesza wiernych z parafii, z których pochodzą.

– Poprzez święcenia macie wejść w tajemnicę Jezusa Chrystusa i pełnić Jego posługę, aby Kościół był znakiem zbawienia wśród ludzi – mówił podczas kazania biskup Kiernikowski. Opierając się na czytaniach mszalnych, które wybrali kandydaci do święceń, podkreślił, że posługa kapłańska oznacza gotowość do pójścia tam, dokąd pośle sam Bóg, to nauczanie i czynienie tego, co Bóg poleci. Biskup legnicki zaznaczył, że takiej posługi nie należy się bać. „Nie lękaj się, Ja jestem, by cię chronić – mówił Bóg do proroków, których powoływał i posyłał. Chodzi o to, że Bóg będzie was chronił, aby z waszego serca nikt nie wyrwał bożej tajemnicy” – kontynuował biskup Zbigniew.

W dalszej części homilii zauważył, że dzisiejszy świat potrzebuje proroków. „Macie stawać się alter Christus, macie stawać się przedłużeniem Chrystusa. Dziś jest wielu ludzi głodnych, którzy jednak karmią się byle czym. Wy macie im dać dobry pokarm, nowe perspektywy. Bądźcie dziś prorokami” – zachęcał Ksiądz Biskup.

Zwracając się do bliskich i wszystkich zgromadzonych prosił o wparcie dla nowych księży, którym życzył, aby szli z radością i przekonaniem, aby Pascha Jezusa dokonywała się między ludźmi.

Po liturgii święceń, na zakończenie Eucharystii neoprezbiterzy złożyli wszystkim podziękowania. Natomiast w imieniu zgromadzonych i całej diecezji życzenia dla biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego złożył bp Marek Mendyk. W tym bowiem dniu przypadła 15 rocznica sakry biskupiej biskupa Zbigniewa.

Po wspólnej modlitwie był czas na życzenia, które składano na placu przed katedrą. W niedzielę 21 maja neoprezbiterzy odprawią w swoich parafiach prymicje. Po krótkim urlopie zostaną skierowani do wyznaczonych parafii.