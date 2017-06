Legnica: wystawa na dworcu PKP w rocznicę papieskiej wizyty

Przez cały czerwiec w hali wystawienniczej legnickiego dworca PKP można oglądać wystawę upamiętniającą wizytę Jana Pawła II w Legnicy. W tym roku mija 20. rocznica papieskiej pielgrzymki.

Wystawa została uroczyście otwarta 2 czerwca. W otwarciu wzięli udział biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, biskup pomocniczy Marek Mendyk oraz biskup senior Stefan Cichy.

Wystawa prezentuje zapis fotograficzny uroczystości z 2 czerwca 1997 roku w Legnicy, w pracach 4 fotografów: Marii Przystasz, Piotra Krzyżanowskiego, Wojciecha Obremskiego z Legnicy oraz Konstantego Kawardzisa z Bielawy.

Wystawa prezentuje również zbiór prac ponad 50. polskich medalierów, którzy odpowiedzieli swoimi pracami i wizjami artystycznymi na zadany temat wystawy: „Być razem”.

– Być razem, to nie jest tylko jednorazowy fakt, ale jest to pewien proces – mówił podczas otwarcia wystawy biskup legnicki.

– Można powiedzieć, że to czas pewnego dorastania, docierania się do tego, by być razem. Można to porównać do faktu stworzenia człowieka. Człowiek jest do tego stworzony. Grzech to później podzielił, ale dlatego tak ważnym jest, żeby uczyć się być razem nie tylko okazyjnie, ale definitywnie. Trzeba wejść w prawdziwą jedność, komunię osób, jak jest to w zamyśle Boga w odniesieniu do człowieka, by być na obraz i podobieństwo Boga, jako komunii Osób w Trójcy Świętej – podkreślił biskup Zbigniew Kiernikowski.

Dlaczego miejscem ekspozycji jest hala dworcowa? Jak wyjaśniają organizatorzy, to swoista odpowiedź na metodę posługiwania Jana Pawła II. On szedł na lotniska, stadiony, ulice, gdziekolwiek, z przesłaniem o rzeczach najważniejszych. Chciał nas zebrać i zatrzymać, po to, żeby dotarło do nas to, co jest naprawdę ważne. Zwykle ludzie na dworcach się spieszą, ale też są i takie momenty, kiedy oczekują na odjazd lub przyjazd pociągu. Taka wystawa, daje więc im możliwość zatrzymania się na chwilę, także nad innymi sprawami, wydarzeniami, obecnymi w naszym życiu.