Libiąż: Helena Kmieć zostanie honorową obywatelką miasta i będzie miała swoją ulicę

Burzliwymi oklaskami przyjęli radni Libiąża wnioski o nadanie honorowego obywatelstwa miasta zamordowanej w styczniu br. w Boliwiii świeckiej wolontariuszce Helenie Kmieć oraz o nazwanie jej imieniem jednej z ulic miasta. „Uchwały w tych sprawach zostaną podjęte na sierpniowej sesji Rady Miejskiej” – poinformowała KAI przewodnicząca tego gremium Bogumiła Latko.

Do Rady Miejskiej wpłynęły dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczy nadania honorowego obywatelstwa Helenie Kmieć. Widnieją pod nim podpisy mieszkańców Libiąża. Drugi wniosek złożyli proboszczowie obu libiąskich parafii: św. Barbary i Przemienienia Pańskiego. „Obydwie inicjatywy zostały przegłosowane jednogłośnie, a na koniec zerwały się burzliwe oklaski wszystkich radnych” – mówiła Bogumiła Latko. Przewodnicząca libiąskich radców poinformowała, że formalne nadanie obywatelstwa miasta Helenie Kmieć nastąpi podczas sierpniowego posiedzenia.

Helena Kmieć będzie również miała swoją ulicę w rodzinnym mieście. Jej imię będzie nosiła dotychczasowa ul. Kościelna, gdzie znajduje się szkoła KSW, do której chodziła zamordowana wolontariuszka. Ulica ta sąsiaduje z ul. Ks. Flasinskiego, który został zamordowany przez komunistów na libiąskiej plebanii.

„Misjonarze są nie tylko głosicielami i świadkami wiary wśród ludzi, którzy nie znają Boga, ale także ambasadorami polskości. Poza tym Helena Kmieć jest powszechnie utożsamiana z naszym miastem, o czym świadczą napływające do parafii listy, maile i różnego rodzaju wiadomości z całego świata – trafiają one do Libiąża, do jej rodzinnego miasta, z którym była bardzo związana” – argumentują w złożonym wniosku proboszczowie libiąskich parafii.

Przypominają także, że Helena Kmieć była absolwentką szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, której budynek znajduje się przy ulicy Kościelnej. „Przykład życia Heleny Kmieć będzie przypominał uczniom szkoły KSW oraz wszystkim mieszkańcom Libiąża o uniwersalnych wartościach zrealizowanych w postawie solidarności, otwartości oraz gotowości niesienia pomocy innym, nawet gdy jest to związane z niebezpieczeństwem utraty własnego życia” – czytamy.

Helena Kmieć urodziła się 9 lutego 1991 r. w Krakowie. Była absolwentką Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. Na ostatnie dwa lata liceum zdobyła stypendium do prestiżowej Leweston School w Sherborne w Wielkiej Brytanii, gdzie zdała maturę. Studiowała inżynierię chemiczną w języku angielskim na Politechnice Śląskiej. Dyplom magistra inżyniera obroniła w 2014 r. Równolegle ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Gliwicach, a następnie rozpoczęła pracę jako stewardessa w liniach lotniczych.

Do Wolontariatu Misyjnego Salvator w Trzebini wstąpiła w 2012 r. Od początku mocno angażowała się w działalność Wspólnoty. Zawsze gotowa do podjęcia odpowiedzialności za inicjatywy misyjne, chętnie służyła talentem muzycznym.

Posługiwała na placówkach misyjnych w Rumunii, na Węgrzech i w Zambii. Działała również w Duszpasterstwie Akademickim w Gliwicach, śpiewała w Chórze Akademickim Politechniki Śląskiej. Angażowała się w pomoc dzieciom w nauce w świetlicy Caritas i działalność Katolickiego Związku Akademickiego w Gliwicach.

W lipcu 2016 roku pełniła funkcję koordynatorki Światowych Dni Młodzieży w rodzinnej parafii.

8 stycznia 2017 r. rozpoczęła posługę jako wolontariuszka misyjna w Boliwii, z zamiarem półrocznej pomocy Siostrom Służebniczkom Dębickim w prowadzonej przez nie ochronce dla dzieci w Cochabamba, gdzie została zamordowana 24 stycznia 2017 r.

Została pochowana w rodzinnym Libiążu. Jej pogrzeb zgromadził kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski, oficjalne delegacje rządu RP, biskupów z Polski i Boliwii oraz wielu misjonarzy, mieszkańców miasta, przyjaciół i bliskich.