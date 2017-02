Libiąż: rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. Heleny Kmieć

W kościele św. Barbary w Libiążu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Heleny Kmieć. Przy białej trumnie tragicznie zmarłej w Boliwii wolontariuszki misyjnej żegnają ją rodzina, przyjaciele, mieszkańcy rodzinnego miasta i salwatoriańscy wolontariusze misyjni z całej Polski. Mszy św. pogrzebowej przewodniczy kard. Stanisław Dziwisz.

„W chwilach trudności, kiedy patrzymy na osobę, która była tak blisko Pana Boga, uświadamiamy sobie, że my też możemy być blisko Pana Boga” – mówił prowincjał polskich salwatorianów ks. Piotr Filas SDS, pytany przez dziennikarzy o to, jaki wpływ wywierała Helenka na przyjaciół ze wspólnoty misyjnej.

„Moment śmierci to jedna wielka niewiadoma, ale potem każdy kolejny dzień przynosił refleksję o świętości Heleny. O niej się mówi tylko dobrze, nie dlatego, że tak wypada. Mówi się o niej dobrze, bo taka była” – podkreślił ks. Filas SDS przed pogrzebem.

Według niego, Helena będzie patronką wolontariatu misyjnego. „Skończyło się jej ziemskie życie, ale rozpoczęła się obecność i towarzyszenie nam z nieba. Wytyczyła nam kierunek działania, jakby przez nią Pan Bóg chciał nam przypomnieć, że życie ziemskie się zakończy, ale prawdziwe szczęście znajduje się po drugiej stronie, w Domu Ojca” – wyjaśnił.

„Helenka była bardzo ciepłą osobą. Wszędzie, gdzie się pojawiała, wnosiła wiele radości, optymizmu i siły. Swoim życiem i przykładem przyciągała do Boga. Nie robiła tego nachalnie, nie przyciągała do siebie, nie przesłaniała sobą Pana Jezusa” – wspominała Paulina Plucińska, która znała Helenę od I klasy gimnazjum, gdy obie zaangażowały się w działalność parafialnej oazy i scholi. Pracowały również wspólnie w Parafialnym Komitecie Organizacyjnym ŚDM 2016.

Magdalena Kaczor z Wolontariatu Misyjnego „Salvator” podkreśliła przed wejściem do świątyni, że wolontariusze z całej Polski pragną dziś podziękować Helenie za to, że przybliżała ich do Pana Boga całym swoim życiem. „Jest dla nas przykładem, jak żyć wiarą i jak radością wiary dzielić się z innymi ludźmi. Była i będzie dla nas inspiracją, by czynić dobro, służyć innym swoimi talentami” – dodała.

Po Mszy św., której przewodniczy kard. Stanisław Dziwisz, ciało Heleny Kmieć spocznie na cmentarzu komunalnym przy kościele parafialnym św. Barbary w Libiążu.