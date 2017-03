Licheń: trwają rekolekcje dla narzeczonych

„Są to dobre rekolekcje do lepszego poznania siebie zanim wejdziemy w sakrament małżeństwa” – powiedzieli narzeczeni Patrycja i Maciej z Białegostoku, którzy w Licheniu uczestniczą w pierwszych w tym roku rekolekcjach przygotowujących do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

„O rekolekcjach dowiedziałem się od znajomej, która wcześniej brała w nich udział. Zachęcała do skorzystania z oferty przygotowanej przez Sanktuarium dla narzeczonych, gdyż jej zdaniem są wartościowe i owocne. Po rozmowie z narzeczoną stwierdziliśmy, że to dobry pomysł. Dlatego tutaj jesteśmy” – powiedział Maciej z Białegostoku, który na co dzień pracuje jako strażak w Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie, które zostało zorganizowane przez Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, tradycyjnie prowadzą państwo Elżbieta i Krzysztof Krysiak z Łodzi, doradcy życia rodzinnego wespół z ks. Piotrem Kieniewiczem MIC, dyrektorem Poradni Wsparcia Płodności NaProTECHNOLOGIA działającej w licheńskim Sanktuarium.

Zajęcia oparte są na zasadzie dialogu między narzeczonymi. Dzięki takiej formie mają oni możliwość pełniejszego poznania swoich cech osobowości, oczekiwań, ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu.

W trakcie rekolekcji poruszane są zagadnienia z trzech zasadniczych bloków tematycznych: czy decyzja o zawarciu związku małżeńskiego została słusznie podjęta przez narzeczonych, o pogłębieniu wiedzy o sakramencie małżeństwa oraz o przygotowaniu do ról, jakie czekają narzeczonych w niedalekiej przyszłości, tj. małżonka, rodzica, zięcia czy też synowej.

„Zadania są ciekawe i zaskakujące. Dzięki nim możemy poznać się lepiej, gdyż do tej pory coś mogło być niezauważone, a dzięki ćwiczeniom zaproponowanym przez prowadzących, otwierają się nam oczy na pewne tematy. Poza tym formuła spotkania jest atrakcyjna, gdyż w ciągu jednego weekendu możemy przerobić materiał z kursu, który w innych parafiach trwa kilka tygodni bądź miesięcy” – dodała Bartosz, licheński parafianin, który jesienią pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński ze swoją narzeczoną, Anią.

Uczestnicy rekolekcji dla narzeczonych na zakończenie otrzymają zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego. Organizowane w Licheniu rekolekcje dla narzeczonych spełniają wymagania Kościoła katolickiego w zakresie katechez przedmałżeńskich.

W rekolekcjach bierze udział 16 par, w tym m.in. z: Lichenia, Tuliszkowa, Bytomia, Warszawy, Poznania, Opalenicy, Kostrzyna Wielkopolskiego, Włocławska, Mikołajek Pomorskich czy Białegostoku. Wśród nich są także pary na co dzień mieszkające i pracujące za granicą (Niemcy, Holandia, Anglia), które w najbliższym czasie powiedzą sobie sakramentalne „tak”. Kolejna odsłona rekolekcji dla narzeczonych w licheńskim Sanktuarium zaplanowana jest w lipcu br. (szczegóły na stronie www.lichen.pl).