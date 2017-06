Licheń: V Zjazd Duchowej Rodziny Mariańskiej i Wspólnoty Modlitewnej

O wzrost wiary i pobożności wśród chrześcijan, nadzieję na pokój i godne życie dla narodów uciemiężonych przez wojny oraz o miłość ożywiającą relacje małżeńskie, rodzinne i międzypokoleniowe – modlili się w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej wierni podczas V Pielgrzymki Duchowej Rodziny Mariańskiej i Wspólnoty Modlitewnej.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. koncelebrowana w intencji wszystkich ofiarodawców, dobrodziejów i przyjaciół licheńskiego Sanktuarium, której przewodniczył jego kustosz ks. Wiktor Gumienny MIC.

W homilii zaznaczył, że Bóg wymaga od nas świadectwa prawdziwej wiary. „Jeśli będziemy czynili dobro, to ono ostatecznie wygra. Jednak musimy mieć świadomość tego, że będziemy mieć konkretne przeszkody na naszej drodze, którym musimy sprostać” – wskazywał.

Kustosz przytoczył kilka przykładów związanych z historią licheńskiego Sanktuarium. Przywołał m.in. scenę objawienia się Matki Bożej żołnierzowi Tomaszowi Kłossowskiemu na pobojowisku pod Lipskiem, a także zwrócił uwagę na to, iż pasterzowi Mikołajowi Sikatce na początku również nikt nie dawał wiary w to, że objawiła mu się Maryja. Wskazał, że także podczas przygotowań do koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej władze komunistyczne PRL również utrudniały marianom realizację tych obchodów.

Jednak wszystkie te wydarzenia nie były w stanie zakłócić rozwoju licheńskiego Sanktuarium, który ustawicznie, także dzisiaj, dokonuje się w głównej mierze dzięki ofiarności wiernych. „W pierwszej kolejności należy oddawać chwałę Panu Bogu i Jego Matce, Maryi. Jednak chcę także podkreślić zasługi i podziękować wszystkim wiernym, którzy przyczynili się rozbudowy naszego Sanktuarium. W głównej mierze chciałbym podziękować Duchowej Rodzinie Mariańskiej, gdyż gdyby nie ta wspólnota, nie byłoby licheńskiej świątyni” – podkreślił marianin.

Na zakończenie kustosz zaapelował do wiernych, aby dbali o swój duchowy rozwój, gdyż każdy chrześcijanin stanowi świątynię Ducha Świętego: „Dzisiaj chciałbym was zachęcić, abyście się nie bali być świątynią Ducha Świętego, abyście się nie bali być pięknym sanktuarium jako ludzie. Jeśli będziemy wierni Panu Bogu, będziemy blisko Niego, będziemy mogli nazywać go swoim Ojcem i osiągnąć życie wieczne” – zakończył kapłan.

Licheńskie Sanktuarium jest miejscem modlitwy, skupienia, wyciszenia i spotkania z Bogiem. Dla wielu stało się także przestrzenią dla odpoczynku i nabrania sił – zarówno tych fizycznych, jak i duchowych.

Kształt i wygląd tego wielkopolskiego i narodowego ośrodka kultu maryjnego zmienia się z roku na rok. Ogromny w to wkład mają wierni, którzy nawiedzając Sanktuarium, wspierają je modlitewnie i materialnie. Od pięciu lat księża marianie, posługujący na licheńskim wzgórzu, w ostatnią niedzielę czerwca zapraszają wiernych należących do Duchowej Rodziny Mariańskiej i Wspólnoty Modlitewnej na pielgrzymkę, aby podziękować za wkład włożony w rozwój miejsca i modlić się w intencji ich oraz ich rodzin.