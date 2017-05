Lidzbark Warmiński: srebrny jubileusz parafii greckokatolickiej

Jubileusz ćwierćwiecza istnienia świętowała 27 maja greckokatolicka parafia świętych Cyryla i Metodego w Lidzbarku Warmińskim. Uroczystościom przewodniczył abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski. – Parafia ma być miejscem, w którym głosi się rzeczywistość nieba – powiedział w homilii.

– Nasze dzisiejsze święto wypada w oktawie Wniebowstąpienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W tym czasie mówimy i myślimy o niebie. Nasze oczy i serce są wpatrzone w tę rzeczywistość, w którą wszedł nasz Zbawiciel – mówił w homilii abp Popowicz.

Hierarcha zaznaczył, że parafia ma być miejscem, w którym głosi się rzeczywistość nieba. – To niebo ma być naszym mottem każdego dnia. Jeżeli my tworzymy parafię, jeżeli ta parafia buduje świątynię, jeżeli w tej parafii sprawuje posługę kapłan, to znaczy że robi się wszystko, aby nas poprowadzić do nieba – stwierdził.

Abp Popowicz zwrócił także uwagę na Dekadę Misyjności, która w Kościele Greckokatolickim trwa od święta Wniebowstąpienia do Zesłania Ducha Świętego, jako szczególnego czasu zadumy i rozważań nad chrześcijańskim zadaniem misyjnym.

–Rozpoczęliśmy także Dekadę Misyjną w naszym Kościele, niech ten czas będzie napełniony modlitwą za misjonarzy, ale także niech będzie czasem poszukiwań dobrych praktyk i sposobów dotarcia z Ewangelią do tych, których tutaj dzisiaj nie ma. Abyśmy na nowo wzbudzili w sobie ducha misyjnego głoszenia Dobrej Nowiny, ubogim, chorym, potrzebującym i utrapionym. Tak, aby każdy odczuł, że jest kochany przez Boga – mówił.

Metropolita podkreślił, że struktury Kościoła greckokatolickiego w Polsce mają jeszcze jedno szczególne zadanie, a jest nim otwarcie się i wyjście na spotkanie rzeszy wiernych, którzy przybywają z Ukrainy do Polski za pracą. – Przyjmujmy naszych braci z Ukrainy z otwartością i życzliwością. Miejmy dla nich czas, aby nie czuli się zagubieni, a odnajdywali drogę do swojego Kościoła, w którym będą mogli usłyszeć modlitwy w swoim ojczystym języku” – mówił abp Popowicz.

Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem na placu przycerkiewnym.

Parafia greckokatolicka pw. św. Cyryla i Metodego powstała w 1992 roku. Pierwszym proboszczem był ks. Jarosław Moskałyk. Na początku greckokatolickie nabożeństwa odprawiane były w kaplicy rzymskokatolickiej parafii w Lidzbarku Warmińskim. W 1993 roku przedstawiciel Rady Miasta Lidzbark Warmiński wręczył parafii dokument w sprawie przekazania przez miasto wiernym budynku na świątynię przy ul. Wyszyńskiego 8.

W 1994 roku podpisano w Urzędzie Miasta akt notarialny o przekazaniu budynku. Od 1995 roku parafię w Lidzbarku objął ks. Stanisław Tarapacki. Poświęcenie cerkwi odbyło się w 1998 roku. Od 7 lipca 2003 roku proboszczem w parafii jest ks. Bogdan Sytczyk. W tym czasie przy świątyni wybudowano plebanię i zagospodarowano teren. W parafii prowadzona jest katechizacja oraz nauka j. ukraińskiego. Boska Liturgia sprawowana jest o godz. 9.00.