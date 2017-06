List pasterski biskupa Tomasika o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa

Biskup radomski Henryk Tomasik z niepokojem patrzy na szybko rozpadające się związki małżeńskie oraz na istniejące związki niesakramentalne. Pisze o tym w Liście Pasterskim, który jest poświęcony przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. W diecezji radomskiej od września tego roku rusza pogłębiona formacja chrześcijańska dla narzeczonych.

W liście bp Tomasik zwrócił się do wiernych o modlitwę w intencji przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby „narzeczeni odważnie wyznali swoją wiarę, poważnie przygotowali się do życiowej decyzji, założyli prawdziwe, katolickie rodziny i wspólnie osiągnęli zbawienie wieczne”.

Z drugiej strony ordynariusz radomski dostrzega z niepokojem rozpadające się związki małżeńskie oraz związki niesakramentalne. Dostrzega też potrzebę „pogłębienia wiary narzeczonych, aby zgodnie z Ewangelią Jezusa Chrystusa kształtowali swoje życie osobiste i rodzinne”. Wymaga to – jak pisze autor listu – pogłębienia formacji chrześcijańskiej narzeczonych.

Bp Tomasik nawiązując do słów świętego Jana Pawła II, podkreślał potrzebę solidnego przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Przypomniał też słowa papieża Franciszka, który wiele troski poświęca małżeństwu i rodzinie: „Zachęcam wspólnoty chrześcijańskie, by uznały, że towarzyszenie narzeczonym na drodze ich miłości jest dobrem dla nich samych”.

Biskup radomski skierował także słowa do rodziców, aby rozmawiali często z dziećmi na tematy związane z wyznawaną wiarą. – Bądźmy przykładem życia sakramentalnego i modlitwy. Wprowadzajmy dzieci w obowiązki rodzinne. Uczmy ducha ofiary, kultury i odpowiedzialności za słowo, zadanie i drugiego człowieka – napisał duchowny.

Zachęcił również młodzież do „pracy nad swoim charakterem i kształtowania w sobie dojrzałej osobowości” oraz do dobrego wykorzystania katechezy. – Zachęcamy was, droga młodzieży, szczególnie do dobrego uczestnictwa w katechezie poświęconej chrześcijańskiej interpretacji rodziny i małżeństwa. Katecheza ta pomoże wam w odkrywaniu znaczenia sakramentu małżeństwa oraz ścisłego związku prawdziwej miłości z odpowiedzialnością za drugą osobę – czytamy w liście pasterskim.

Od września w diecezji radomskiej rusza pogłębiona forma przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Program przygotowania, który nosi tytuł „Droga do szczęśliwego małżeństwa” obejmuje 10 spotkań z narzeczonymi. W ramach tych spotkań zaplanowano wspólną modlitwę o pogłębienie wiary, modlitwę narzeczonych za siebie nawzajem, modlitwę o dobrego męża i dobrą żonę.

Pogłębiona katecheza o sakramentach, rodzinie chrześcijańskiej, etyce małżeńskiej oraz o Sakramencie Małżeństwa pomoże w bardziej świadomym i owocnym zawarciu tego sakramentu. Spotkanie z doświadczonymi małżeństwami, z lekarzem i psychologiem pomoże w kształtowaniu dojrzałej relacji międzyosobowej i wzajemnej odpowiedzialności. Cykl spotkań zakończy się dniem skupienia w radomskim Sanktuarium Matki Bożej.