Łódź: abp Ryś z wizytą w Domu Księży Emerytów

Od wspólnotowej modlitwy sprawowanej w kaplicy Domu Księży Emerytów w Łodzi rozpoczęło się sobotnie spotkanie nowego metropolity łódzkiego abp. Grzegorza Rysia z księżmi seniorami. „Chcę wam powiedzieć: dobrze, że jesteście! Nie wiedziałem, że jest was aż tylu. To jest poważna armia. Niezły oddział księży!” – mówił abp Ryś.

W słowie do mieszkańców Domu, arcybiskup zapewnił ich o swojej otwartości i chęci pomocy. Zwrócił się także z prośbą do księży seniorów: „Proszę was, pomódlcie się za mnie, bo niewiele wiem o tej Łodzi. Niestety jestem w stanie słabości większej niż wy, bo nic jeszcze nie wiem, jak i co, i w którą stronę. Muszę się wszystkiego nauczyć tu na tym miejscu! Bardzo proszę o pacierz za mnie”- prosił arcybiskup.

Podczas spotkania, każdy z kapłanów przedstawił się, mówiąc gdzie i w jakiej parafii posługiwał oraz jak długo jest mieszkańcem Domu Księży Emerytów, a pod koniec każdy z księży otrzymał od nowego arcybiskupa jego książkę pt. „Skandal Miłosierdzia”. Po opuszczeniu kaplicy abp Ryś udał się do kapłanów, którzy ze względu na stan zdrowia nie opuszczają swoich pokojów.

Pytany, dlaczego jedną z pierwszych wizyt na terenie Łodzi odbywa w Domu Księży Emerytów, nowy metropolita odpowiedział: „Bo Pan Jezus zaczynał od spotkania ze starszymi ludźmi jak Symeon i prorokini Anna. To najważniejsi ludzie tam, gdzie ma się coś nowego rodzić”.

W łódzkim Domu Księży Emerytów aktualnie mieszka 36 kapłanów, z których najstarszy ma 94 lata, a najmłodszy 53 lata. Do domu seniora przychodzą kapłani po zakończeniu swojej posługi w diecezji oraz ci, którym choroba nie pozwala posługiwać w duszpasterstwie.

Ingres nowego metropolity do katedry w Łodzi odbędzie się 4 listopada.