Łódź: Bp Wielkosielec z Białorusi w sanktuarium Pani Chojeńskiej

– Przyjechałem tutaj, by wam powiedzieć: módlcie się za Kościół w Polsce, gdyż nie wiecie ilu szatanów lata nad waszą ojczyzną, dlatego, że tak wiele dobra dzieję się w Polsce i dzięki Polsce w całym Kościele! – mówił bp Kazimierz Wielkosielec, biskup pomocniczy diecezji pińskiej na Białorusi, który spotkał się z wiernymi archidiecezji łódzkiej.

W ostatnią niedzielę przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, w parafii p.w. św. Wojciecha – sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Chojeńskiej, homilie podczas wszystkich mszy św. głosił bp Wielkosielec z Homla na Białorusi.

W homilii hierarcha podzielił się doświadczeniem swojej 18-letniej posłudze biskupa w odradzającym się po latach trudności i cierpienia Kościele katolickim na Wschodzie. „Jako naród, doświadczyliśmy wiele cierpienia, gdy były zamykane kościoły, a następnie wysadzane w powietrze. Gdy kapłani byli wsadzani do więzienia i rozstrzeliwani, a wierni w ukryciu modlili się po domach. Dziś wszystko się zmieniło! Dziś możemy budować kościoły, udzielać sakramentów świętych i katechizować.” – podkreślał biskup.

Z wielką wdzięcznością mówił o swoim doświadczeniu Kościoła w Polsce. „Kościół polski bardzo przyczynił się do odrodzenia katolicyzmu na Białorusi. To księża z Polski, przyjeżdżali do nas i poprzez swoją gorliwą pracę i zaangażowanie, przyczynili się do powstania nowych wspólnot parafialnych w naszej ojczyźnie!” – zaznaczał.

Po zakończeniu Eucharystii, każdy z wiernych wychodzący ze świątyni, mógł złożyć ofiarę na odbudowę kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Homlu, gdzie posługuje bp Wielkiosielec. Homl, to półmilionowe i drugie co do wielkości miasto na Białorusi, położone w północno-wschodniej części kraju. Główna świątynia miasta powstała tam w 1818 r., został wybudowany piękny kościół, który w 1939 r. został zamknięty, a w 1940 r.wysadzony w powietrze przez bolszewików. Dziś w miejscu dawnej świątyni znajduje się pl. Lenina – centralny plac miasta.