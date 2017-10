Łódź: Dzień Polonii w łódzkiej katedrze

Już po raz dziesiąty w dniach 26 – 29 października w Łodzi odbywa się Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów MEDIATRAVEL. Festiwal podejmuje problematykę cywilizacji w aspekcie: filmu dokumentalnego, programów telewizyjnych, audycji radiowych, fotografii, książek.W ramach tego wydarzenia, w łódzkiej katedrze odbywa się także Dzień Polonii.

Dzień Polonii (obchodzony 29 października), to wydarzenie, którego zadaniem jest spojrzenie na Polaków rozsianych po całym świecie z perspektywy Jedności Polonii w przeddzień 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Obchody rozpoczęła Msza św. sprawowana w łódzkiej katedrze, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Emigracji Polskiej.

Bp Lechowicz, odwołując się do swoich doświadczeń związanych z odwiedzaniem Polaków mieszkających w różnych częściach świata, przypomniał, że poza Polską mieszka obecnie ponad 20 mln Polaków.

– Kiedy jestem w różnych częściach świata i mam okazję spotykać się z naszymi rodakami, z ich duszpasterzami, to wszędzie słyszę, że ok. 10 proc. Polaków przychodzi regularnie na Eucharystię. Różne są powody takiego stanu rzeczy. Ale sądzę, że problemem jest to, że za mało wierzymy w Boga, który jest miłością – mówił.

Odwołując się czytań mszalnych, zachęcał: „Warto sobie uświadomić tę prawdę, że my jako wspólnota Kościoła nie boimy się przybyszów i gości. Dzieje się tak nie dlatego, że tak mówi papież Franciszek. Nie jest to jakaś poprawność Kościelna czy polityczna, ale dlatego, że takie jest przykazanie. Nie mamy innego wyjścia! Pan Jezus nie powiedział macie miłować tych, a nie innych! On wskazał, że mamy kochać nawet nieprzyjaciół! Tym bardziej, że sami jako Polacy korzystamy z otwarcia i gościnności innych narodów na nas, na nasze potrzeby i na nasze oczekiwania.”

Dalsza część Festiwalu odbywać się będzie w EC1 Łódź – Miasto Kultury (ul. Targowa 1/3) gdzie uczestnicy Dnia Polonii wysłuchają trzech wykładów: prof. J. Z. Ryna „Polacy w Chile”, dr M. Boruty „Polacy na Wschodzie”, a także prof. J. Żaryna „Znajomość historii polskiej emigracji jako czynnik kulturotwórczy współczesnej Polonii”.

Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Premier Beata Szydło, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz bp Wiesław Lechowicz – Delegat KEP ds. Emigracji Polskiej.

Festiwal MEDIATRAVEL odbywa się od 1999 r. i cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród łodzian.