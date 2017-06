Łódź: I dzień obchodów 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Łodzi

Obchody 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Łodzi, rozpoczęły się w sobotę 10 czerwca br. w auli Wyższego Seminarium Duchownego, od konferencji upamiętniającej wizytę Papieża Polaka w tym mieście, pamiętnego 13 czerwca 1987 roku.

W pierwszym wykładzie arcybiskup senior Władysław Ziółek opowiadał o tajemniczym liście, który napisał do Ojca Świętego Jana Pawła II, a który zawiózł do Watykanu ówczesny biskup pomocniczy ks. bp Bohdan Bejze i o osobistej decyzji Papieża, żeby do programu III pielgrzymki papieskiej do Polski wpisać Łódź, choć wszystko wskazywało na to, że dla niej miejsce się nie znajdzie.

– Prezentuję państwu ten list z niemałym wzruszeniem, list prywatny, jak podkreślam, który trafił na biurko Jana Pawła II, a po przeczytaniu którego, cztery dni później, Ojciec Święty polecił, aby wpisać Łódź do programu III pielgrzymki papieża do Polski – mówił arcybiskup.

Swoją refleksją nad tematem przygotowań wizyty i jej przebiegu, podzielił się ówczesny przewodniczący komitetu ds. wizyty papieskiej bp Adam Lepa. Wspominał trudności, które występowały ze strony władz państwowych i miejskich.

„Ówczesna władza, próbowała jak mogła, utrudnić przygotowanie przyjazdu papieża do Łodzi. Problemy występowały także podczas samej wizyty, choćby wtedy, gdy nagle podczas przemówienia papieskiego do łódzkich włókniarek, w jednej chwili wyłączono nagłośnienie na zewnątrz hali, aby zebrani tam łodzianie, nie usłyszeli papieskiego przesłania” – dodał biskup Lepa.

Przeżyciami towarzyszącymi spotkaniu papieża z łódzkim światem akademickim, dzielił się dawny wykładowca i rektor Politechniki Łódzkiej, a dziś wicemarszałek senatu RP prof. Michał Seweryński.

„Niewiele pamiętam, niewiele widziałem z bocznej nawy naszej katedry, ale gdzieś z daleka, mogłem dostrzec białą postać Ojca Świętego. Wiedziałem wówczas jedno. My, tamtego dnia, dla Niego, byliśmy najważniejsi – łódzki świat akademicki, świat kultury” – dodał marszałek.

Po zakończonej konferencji w bazylice archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki, którą podczas łódzkiej wizyty odwiedził Jan Paweł II, została otwarta wystawa.

„Na wystawie składającej się z 20 rollupów, prezentujemy wszystkie etapy papieskiej wizyty w naszym mieście, od lądowania na łódzkim lotnisku „Lublinek”, do spotkania z włókniarkami w Uniontexie” – mówił ks. Józef Janiec, przygotowujący wystawę dyrektor wydawnictwa Archidiecezji Łódzkiej.

„Opracowaniem graficznym i wykonaniem jej zajęli się państwo Anna i Paweł Grygowscy” – dodał. Wystawę można oglądać codziennie w katedrze łódzkiej do końca czerwca.

Pierwszy akord papieskich obchodów zakończył koncert Chóru Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, pod dyrekcją Dawida Bera. Wśród wielu dzieł muzycznych uczestnicy koncertu mogli usłyszeć utwór Henryka Mikołaja Góreckiego – „Totus Tubus”, „Miserere mei Deus” Gregorio Allegriego, a także dzieło Johannesa Brahmsa „Geistliches Lied”. Koncert zakończył „Cum sancto spiritu” Gioacchino Rossiniego, ostatnia część „Małej mszy uroczystej”, o charakterze fugi.

Centralne uroczystości 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II połączone z Archidiecezjalnym Świętem Eucharystii odbędą się w niedzielę 11 czerwca br., a przewodniczyć im będzie osobisty sekretarz św. Jana Pawła II, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.