Łódź: Idźcie i głoście – Msza Krzyżma Świętego

W Wielki Czwartek w łódzkiej archikatedrze bp Marek Marczak, administrator archidiecezji łódzkiej, wraz z biskupami i kapłanami przybyłymi z całej archidiecezji celebrował Mszę św. w tradycji Kościoła zwaną Mszą Krzyżma.

„Zanim rozpoczniemy Triduum Sacrum gromadzimy się w naszej łódzkiej katedrze na Mszy świętej krzyżma, aby we wspólnocie razem z psalmistą wysławiać na wieki dobroć i łaskawość Boga” – zaznaczył bp Marczak na początku liturgii. „Bóg sam wybiera swoje sługi, aby ich posłać aż po krańce ziemi. Bóg wybrał każdego z nas, do tej posługi, którą Kościół odczytał i potwierdził. Bóg sam obdarza nas mocą Swojego Bożego Ducha, abyśmy mogli głosić Dobrą Nowinę tzn. Ewangelię” – wskazał duchowny.

W homilii odwołując się do czytań liturgicznych metropolita łódzki przypomniał, że słowa proroka Izajasza spełniły się w Jezusie z Nazaretu. „To w Nim Bóg pojednał nas z sobą i ofiarował nowy rok łaski” – podkreślił biskup, dodając, że miłość Jezusa uwolniła nas od grzechów, a ten niezwykły dar sprawił, że mamy udział w Jego królowaniu.

Zwracając się do kapłanów biskup Marczak wskazał: „Drodzy bracia, proroctwo o Jezusie spełnia się także w nas. To On sam uczynił nas kapłanami tzn. uzdolnił nas do ofiarowywania naszego życia Bogu – podkreślił.

Hierarcha wyjaśnił, że głoszenie Ewangelii oznacza przekazywanie wartości wiary chrześcijańskiej, przekazywanie nadziei. Jednak, aby dobra nowina mogła owocować, najpierw powinna zadziałać w życiu kapłanów. Wtedy głoszenie słowa będzie miało moc przekonywania i prowadzenia do Jezusa.

„Dziękujemy dzisiaj Bogu za ten niezwykły dar, który niejednokrotnie przerasta nasze ludzkie możliwości. Chrystus przypomina nam, że moc naszego posługiwania pochodzi od Niego” – podkreślił duchowny.

Biskup administrator zaznaczył, że także księża potrzebują Bożego Miłosierdzia i podziękował kapłanom archidiecezji za ich oddaną służbę.

Podczas Eucharystii duchowni odnowili przyrzeczenia święceń kapłańskich. Biskup Marczak pobłogosławił Olej Krzyżma, którym namaszcza się nowo ochrzczonych, bierzmowanych i wyświęcanych kapłanów oraz Olej Chorych. Po liturgii oleje święte zostały przekazane księżom dziekanom z 27 dekanatów Archidiecezji Łódzkiej.