Łódź: obchody czwartej rocznicy wyboru papieża Franciszka

Hymnem „Te Deum” odśpiewanym w bazylice archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki, Kościół łódzki podziękował Bogu za 4 lata posługi Ojca Świętego Franciszka, następcy św. Piotra Apostoła.

Mszy św. sprawowanej w południe przewodniczył bp Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej.

„Piotr naszych czasów, papież Franciszek, dzisiaj nam głosi słowo Jezusa. Nieraz słowo bardzo wymagające, ale wypowiada też takie słowa, które budzą nadzieję, podnoszą nas na duchu – mówił w homilii bp Pękalski. Następnie przypomniał papieskie słowa z orędzia skierowanego do Polaków w czasie ubiegłorocznej pielgrzymki do Polski.

Przywołując słowo Boże z dzisiejszej liturgii, biskup podkreślił: „Słowa Twoje Panie, które kierujesz dziś, do nas polaków, przez papieża Franciszka, rzeczywiście są duchem i życiem. One są dla nas zobowiązującym słowem do działania, do troski o nasze zbawienie!”.

Przed błogosławieństwem bp Pękalski zachęcił zebranych w świątyni, aby nie tylko dziś, z okazji czwartej rocznicy wyboru papieża Franciszka, modlić się w jego intencji, ale aby każdego dnia polecać jego osobę w modlitwach dobremu i miłosiernemu Bogu.