Łódź: „Od zabawy do świętości” – przemarsz od placu Wolności do archikatedry

W niedzielne przedpołudnie główną ulicą Łodzi przeszedł marsz blisko półtora tysiąca młodych, którzy przyjechali w sobotę na pierwszy ogólnopolski zjazd Szkolnych Kół Caritas, który w dniach 9-10 września odbywa się w Łodzi.

Trasa przemarszu wiodła z placu Wolności do archikatedry łódzkiej, gdzie przed laty Helena Kowalska, późniejsza św. siostra Faustyna, usłyszała wezwanie Jezusa, aby stać się głosicielką orędzia Bożego Miłosierdzia.

– Dzisiejszy nasz marsz jest nawiązaniem do tego, co przeżyła Helena Kowalska, będąc w Łodzi. – tłumaczy ks. Sebastian Krawczyk, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej. To w parku Wenecja, podczas festynu doskonale się bawiła i w czasie tej zabawy zobaczyła cierpiącego Pana Jezusa. My, odwołując się do tamtego wydarzenia, nasz przemarsz zatytułowaliśmy: „od zabawy do świętości”. Chcemy, aby ci ludzie młodzi, przechodząc inną drogą, poprzez zabawę za chwilę weszli w sacrum łódzkiej katedry i usłyszeli głos Boży – Słowo Boże, które ma ich kierować na dalsze dni, tygodnie, a może nawet lata, w służbie innym – podkreśla organizator.

Młodzi ubrani w czerwone koszulki z napisem „Caritas”, niosąc czerwone balony i transparenty przeszli ulicą Piotrkowską, śpiewając i tańcząc przy akompaniamencie jezuickiego zespołu „Mocni w Duchu”, działającego przy ośrodku Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi.

– Uważam, że taki zjazd jak ten, zorganizowany dla Szkolnych Kół Caritas jest bardzo potrzebny nam jako ludziom, ale także szkolnym wspólnotom – mówi Oliwia Godlewska ze Starogardu Gdańskiego.

– Podczas tego spotkania możemy zobaczyć jak nas jest wielu. – tłumaczy Mateusz Witkowski z Radzymina. Jest to dobry czas, aby się poznać, zintegrować i zjednoczyć z ludźmi, którzy tak samo jak my, chcą pomagać innym – dodaje.

Przemarsz zakończył się na placu św. Jana Pawła II przed łódzką katedrą, gdzie o godz. 12.30 młodzi wzięli udział we wspólnej Mszy świętej, kończącej dwudniowe spotkanie SKC.