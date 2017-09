Łódź: Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas

1,5 tysiąca młodych ludzi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z 14 diecezji z całej Polski bierze udział w Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Wolontariuszy Caritas w Łodzi. Hasłem spotkania jest: Światło – follow it!

Przez dwa dni sobotę i niedzielę 9 – 10 września młodzież skupiona w Szkolnych Kołach Caritas i centrach wolontariatu z całej Polski bierze udział w wielu wydarzeniach formacyjno-integracyjnych. To również czas dziękczynienia za podejmowane wspólnie działania charytatywne Caritas.

„Jesteśmy tutaj wszyscy razem po to, by zobaczyć, ile dobra może wydarzyć się dzięki tak licznie zgromadzonym wolontariuszom w całej Polsce. Zawsze warto zobaczyć, ile nas jest i jaka to wielka siła dobroci i miłości może być przekazana innym za pośrednictwem tych zaangażowanych młodych ludzi”- mówił ks. Andrzej Partyka, dyrektor łódzkiej Caritas i gospodarz tegorocznego zjazdu.

„Hasło tego spotkania „Światło – follow it!”-ma mobilizować tych młodych ludzi do podążania za światłem Pana Boga, czyli za dobrem. Ma wyznaczać im jasny cel. Bo tylko idąc za Panem możemy zmierzać w dobrym kierunku. A Caritas jest właśnie jedną z dróg, która do tego światła prowadzi” – mówi Tomasz Kopytowski, rzecznik prasowy Caritas archidiecezji łódzkiej.

Młodzież wspólnie modli się, bawi, a także inspiruje do nowych działań. Wymienia się pomysłami na akcje charytatywne i dzieli swoimi doświadczeniami.

Spotkanie rozpoczęła wspólna Eucharystia w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, której przewodniczył ks. Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska. Homilię do zgromadzonych w świątyni wolontariuszy wygłosił ks. Piotr Potyrala, zastępca dyrektora Caritas diecezji rzeszowskiej, w której odbył się poprzedni zjazd wolontariuszy, dwa lata temu. W swoim słowie skierowanym do młodych podkreślał, że caritas to miłość i że to właśnie wolontariusze są świadkami tej miłości. Poprzez swoje działania przepełnione bezinteresowną miłością, dobrem, empatią i chęcią poświęcenia się dla drugiego człowieka jesteście świadkami Bożej miłości dla świata – mówił ks. Potyrala.

Jak podkreślali sami wolontariusze, ich służba dla innych sprawia im wiele radości i satysfakcji. „To niesamowite uczucie kiedy mogę komuś pomóc i widzę jego uśmiech”- mówi Natalia wolontariuszka z Tczewa. „Dla mnie bycie wolontariuszem jest czymś naprawdę wielkim, bo możemy pomagać innym i angażować się w różne akcje” – mówi Michał, wolontariusz z Gdańska.

Podczas gry miejskiej zorganizowanej przy współpracy z łódzkim ZHR młodzi mieli okazję poznać postać św. siostry Faustyny – patronki miasta Łodzi, dowiedzieć się więcej o jej życiu i przesłaniu miłosierdzia jakie ona niosła.

„Gra ma na celu zaprzyjaźnienie się ze św. Faustyną i Jezusem Miłosiernym. Chcemy, żeby uczestnicy zafascynowali się misją św. Faustyny, tym co Pan Jezus jej przekazał i żeby podążali tą drogą”- mówi harcmistrz Elżbieta Czuma z łódzkiego ZHR.

Dziś wieczorem zaplanowane jest jeszcze spotkanie w Hali Expo, podczas którego zespół „Mocni w Duchu” poprowadzi wieczór uwielbienia z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

Jutro odbędzie się spotkanie na placu Wolności ze świadectwami z zagranicznej działalności wolontariuszy Caritas oraz przemarszem ulicą Piotrkowską, od placu Wolności do archikatedry łódzkiej, z relikwiami św. Faustyny Kowalskiej, bł. Rafała Chylińskiego i bł. Karoliny Kózkówny. Przemarsz „Od zabawy do świętości” będzie okazją do pogłębienia refleksji o szczególnym powołaniu młodych wolontariuszy Caritas do głoszenia Miłosierdzia Bożego światu. Będzie to również czas radosnego dziękczynienia i modlitwy. Oprawę muzyczną przemarszu przygotowuje zespół „Mocni w Duchu”. Na zakończenie Zjazdu, o godz. 12:30 odprawiona zostanie Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Ireneusza Pękalskiego. Homilię wygłosi ks. bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. Po uroczystej liturgii, uczestnicy spotkania zjedzą wspólny posiłek na placu Katedralnym.