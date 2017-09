Łódź: ośmiu alumnów przyjęło szatę duchowną

Ośmiu alumnów III roku łódzkiego seminarium otrzymało z rąk bp Marka Marczaka sutannę. Obłóczyny odbyły się w niedzielę, 24 września, podczas Mszy św. w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie.

Sutanna, to szata symbolizująca przynależność do stanu duchownego. Jest ona zewnętrznym znakiem wyboru Chrystusa jako tego, którego chce się naśladować w swoim życiu, dążąc do kapłaństwa. – Jak już włożycie szatę duchowną, to może warto każdego dnia, chwileczkę zatrzymać się i zastanowić, co mogę zrobić zwykłego, dobrego dla innych ludzi, a przez to doświadczyć, że Bóg jest dobry! – radził obłóczonym alumnom kaznodzieja, ks. Mirosław Maliński z Wrocławia.

– Od dzisiaj życie kleryków, którzy przyjmą sutannę trochę się zmieni – mówi ks. Jarosław Pater, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. – Poprzez ten strój będą utożsamiani z duchowieństwem. Tak też będą odbierani przez wiernych, jako ksiądz w sutannie. Ludzie nie będą rozróżniać, czy ktoś jest jeszcze klerykiem, czy już księdzem – tłumaczy rektor.

Wielkie nadzieje i pragnienia z dzisiejszą uroczystością wiążą także sami obłóczeni. Kleryk Kamil Kolasiński zapytany o to, jakie nadzieje wiąże z tym nowym etapem na drodze do kapłaństwa, odpowiada: chciałbym, aby moje serce się przyoblekło w nowego człowieka, aby rzeczywiście to, co zewnętrznie będzie świadczyć o przynależności do Chrystusa, pokrywało się z tym co jest wewnątrz. – Moim pragnieniem jest, aby to co zewnętrzne dokonywało się wewnątrz. Jednak przede wszystkim, nie chciałbym, aby sutanna odgradzała mnie od ludzi. Chcę, by ona się pobrudziła i tak jak mówi papież Franciszek, by pachniała owcami – tłumaczy.

– Decyzja o przyjęciu stroju duchownego, nie jest łatwa – mówi z kolei Mateusz Winciorek, alumn III roku. – Miałem troszeczkę obaw co do tego, by przyjąć i nosić sutannę. Jeszcze miesiąc, może dwa, była taka obawa, ale teraz już nie mam obaw. Jestem pewny. Umocniły mnie w tym także rekolekcje, w czasie których uświadomiłem sobie, że liczy się serce i to, co w nim jest – dodaje.

Obrzęd obłóczyn kończy dwuletnie studium filozofii. Obłóczeni od tego roku rozpoczną czteroletnie studium teologii. W tym czasie przyjmą oni posługi lektora i akolity, a pod koniec piątego roku święcenia diakonatu. Formację seminaryjną kończą święcenia kapłańskie, które przyjmuje się na koniec roku szóstego.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 na sześciu latach studiować będzie ponad pięćdziesięciu alumnów. Uroczysta inauguracja nowego roku odbędzie się w poniedziałek 9 października.