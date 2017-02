Łódź: pączki dla żaka z Uniwersytetu Łódzkiego

Około południa w tłusty czwartek na kampusie Uniwersytetu Łódzkiego grupa młodych z wydziału duszpasterstwa młodzieży archidiecezji łódzkiej wraz ze swoim duszpasterzem ks. Przemysławem Górą rozdawała pączki śpieszącym na wykłady studentom UŁ.

– Szukamy różnych form spotkania z młodzieżą – podkreśla ks. Góra. Dziś w tłusty czwartek, obok pączków dla studentów, przygotowaliśmy także obrazki z modlitwą, oraz długopisy z hasłem: wybierz życie na piątkę! – dodaje duszpasterz.

Pączkowa akcja, cieszyła się dużym zainteresowaniem, a także zaskoczeniem ze strony łódzkich żaków, którzy przechodząc obok młodzieży rozdającej słodkości, pytali co to za akcja i z jakiej okazji, się ona odbywa.

– Wiemy, że dawanie świadectwa, nie może dziś polegać na biernym pokazywaniu swojej wiary, ale wymaga czegoś więcej – mówi Łukasz Charuba, z wydziału duszpasterstwa młodzieży kurii łódzkiej. – Wymaga działania i wyjścia do drugiego człowieka, do młodych, do studentów. Co może być lepszego w tłusty czwartek, jak nie wyjście z pączkami i rozdawanie ich studentom? – podkreśla.

Dzisiejsze spotkanie ze studentami, stało się także okazją, do poinformowania ich o wydarzeniach, jakie duszpasterstwo młodzieży przygotowuje na zbliżający się Wielki Post. –Chcemy zaprosić studentów na Gorzkie Żale z orkiestrą oraz Misterium Męki Pańskiej przygotowywane przez młodych – dodaje Łukasz Charuba.

To już druga taka akcja, skierowana do łódzkich studentów. W ubiegłym roku „ŚDM-owe pączki” rozdawane były na kampusie Politechniki Łódzkiej.