Łódź: siedmiu diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu

Siedmiu diakonów – pięciu z Łodzi, jeden z Pabianic i jeden z Zelowa – przyjęli w czwartek w łódzkiej katedrze święcenia kapłańskie. Sakramentu udzielił administrator archidiecezji łódzkiej bp Marek Marczak.

„Zanim otrzymacie misję od samego Chrystusa, aby iść i głosić Jego Ewangelię, odpowiedzcie Mu na pytanie, które On kiedyś stawiał swojemu uczniowi, a dziś stawia także wam.” – mówił w czasie homilii bp Marek Marczak do diakonów mających otrzymać święcenia kapłańskie. „Pyta was Jezus: czy kochasz Mnie? Odpowiedź jakiej udzielisz Mu dzisiaj, będzie cię obowiązywać do końca życia. Wyznanie, które Mu dzisiaj złożysz wobec Kościoła sprawi, że po włożeniu na ciebie rąk, po namaszczeniu i modlitwie, staniesz się Jego apostołem i zdecydujesz się być dla Niego i z Nim, na dobre i na złe!”- podkreślił.

Zwracając się do diakonów, administrator archidiecezji łódzkiej, przytoczył fragment Ewangelii mówiący o powołania Szymona Piotra: „Jezus zwrócił się do Piotra, jego pełnym imieniem. Miało to miejsce wtedy, kiedy go po raz pierwszy spotkał i powołał na swojego ucznia. Tak samo Jezus zapewne powołał każdego z was, po imieniu: Ty pójdź za mną!”

„Jezus chce uzyskać odpowiedź Piotra, płynącą z najgłębszych podkładów jego osobowości. Tak też i wy, kochani diakoni, powinniście odpowiedzieć na Jego pytanie. Jezus pyta Piotra: Szymonie synu Jana, czy miłujesz mnie? Jaka jest wasza odpowiedź?” – pytał biskup.

„Niezawodną miarą tego, czy Chrystusa rzeczywiście kochamy, czy tylko łudzimy siebie, twierdząc, że Go kochamy lub wcale nie kochamy, jest drugi człowiek. Gdybyśmy chcieli iść do Boga na skróty, pomijając ludzi czy wręcz idąc bez nich, na przełaj, nie dojdziemy do Boga. Stąd dialog Chrystusa z Piotrem. Dialog na temat miłości Piotra do Chrystusa, kończy się misją, posłaniem Piotra do ludzi” – zaznaczył.

Zwracając się do kandydatów do kapłaństwa, biskup Marczak pytał: „Czy usłyszeliście dziś pytanie, które zadał wam Jezus: czy kochasz mnie? Czy miłujesz mnie? Czy odpowiedzieliście Mu z głębi waszego serca? Tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham! Tak Panie, Ty wszystko wiesz!”

Wyświęceni na księży archidiecezji łódzkiej zostali ks. Rafał Balcerzak z Zelowa, ks. Łukasz Glapiński z Pabianic, oraz księża Maciej Chodowski, Rafał Dobrowolski, Piotr Markowicz, Piotr Niedzielski i Dominik Sujecki z Łodzi.

Po zakończonej Eucharystii, administrator archidiecezji łódzkiej spotkał się z neoprezbiterami w domu biskupim, gdzie złożył serdeczne życzenia nowo wyświęconym i wręczył im dekrety kierujące ich na zastępstwa wakacyjne oraz na pierwsze placówki wikariuszowskie.