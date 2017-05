Łódź: święcenia sześciu nowych diakonów archidiecezji łódzkiej

Waszą misją jako diakonów, jest służba i mówienie o tych najważniejszych wartościach, które zawsze są aktualne i zawsze są bardzo ważne dla każdego człowieka! – mówił biskup senior Adam Lepa podczas uroczystości święceń diakonatu w łódzkiej katedrze.

W katedrze łódzkiej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki święcenia diakonatu przyjęło sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi: Gregorczyk Kamil (parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Justynowie), Kaczmarek Łukasz (parafia pw. MB Jasnogórskiej w Łodzi), Kowalik Karol (parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Łodzi), Najder Jakub (parafia pw. św. Wojciecha w Ujeździe), Wójtowicz Mateusz (parafia pw. MB Częstochowskiej w Ksawerowie), Zientera Robert (parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Wierzchach, diecezja włocławska).

Liturgii święceń przewodniczył biskup senior Adam Lepa, który zwracając się do powołanych i wybranych do pełnienia posługi diakona w Kościele.

– Prawdziwym wyrazem wartości człowieka jest jego gotowość do służenia. Wcale nie pieniądze, nie wykształcenie, nie dokonania w życiu, ale umiejętność służenia drugiemu człowiekowi! – podkreślił biskup. Jak dodał „Kościół wielką troską otacza diakonów, a później kapłanów, między innymi dlatego, że diakonos to sługa, a bez służby misja Kościoła byłaby nie trafiona! Nie byłaby Jego misją!”

Przypomniał o zadaniach, które Kościół stawia przed sługami ołtarza, którzy są pomocnikami „kapłanów i liturgii. Nowi diakoni będą często mogli tę liturgię prowadzić, a nie tylko towarzyszyć. Dlatego tym bardziej modlimy się za nich, by te zadania, które wiążą się z diakonatem i wypływają z tego pierwszego stopnia święceń kapłańskich, były przyjęte i z radością wykonywane!” – podkreślił celebrans.

Zwracając się do zebranych w świątyni zachęcił ich do modlitwy za tych, którzy w dniu dzisiejszym przyjęli święcenia diakonatu. „Wspierajmy tych alumnów, którzy za chwilę otrzymają święcenia diakonatu naszą modlitwą, aby ich misja, która rozpocznie się dzisiaj, w tym miejscu, w katedrze – Matce Kościołów Archidiecezji Łódzkiej, była misją, podjętą z radością, z siłą ducha realizowana i wspomagana modlitwą i ofiarą.” – zaznaczył.

Nowo wyświęceni, zobowiązali się do pełnienia posługi diakona w duchu Bożej miłości, a rezygnując z założenia rodziny, zobowiązali się na zawsze do życia w czystości. Przyrzekli pogłębiać i zachowywać ducha modlitwy i kształtować swoje życie na wzór Chrystusa.

W uroczystości świeceń diakonatu, które są pierwszym stopniem święceń, uczestniczyli: rektor łódzkiego seminarium dr Jarosław Pater, prefekci i ojcowie duchowni oraz księża zaproszeni przez alumnów. Obecni byli także klerycy oraz goście zaproszeni przez przyjmujących święcenia.